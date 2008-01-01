Пятница, 3 февраля: ближе к вечеру выглянет солнце

Новости Латвия | 3 февраля 2017 | 08:18

Пресс-фото Пресс-фото

Всю пятницу в стране будет пасмурная погода, но ближе к вечеру выглянет солнце.

Днем температура воздуха составит от -3 до +1 градуса. Будет дуть слабый ветер — южного и юго-восточного направления.

В латвийской столице днем — от +1 до -1. Облачность будет сопровождаться слабым южным ветром.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM