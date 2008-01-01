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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Латвия | 3 февраля 2017 | 08:18

Пятница, 3 февраля: ближе к вечеру выглянет солнце

Пресс-фото

Всю пятницу в стране будет пасмурная погода, но ближе к вечеру выглянет солнце.

Днем температура воздуха составит от -3 до +1 градуса. Будет дуть слабый ветерюжного и юго-восточного направления.

В латвийской столице днемот +1 до -1. Облачность будет сопровождаться слабым южным ветром.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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