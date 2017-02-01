Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
2 февраля
Именины:
Сонора, Спидола / Инна, Лаврентий, Лев, Римма
Гороскоп на день
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- 20 марта
Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 2 февраля 2017 | 20:36
Клиентов банка SEB ждут изменения и ограниченные услуги
После более чем трех лет подготовительной работы в период с 10-го по 12-е февраля банк SEB перейдет на новую систему ИТ и обслуживания клиентов. Учитывая, что внедрение новой системы, это технологически сложный процесс, в период перехода некоторые банковские услуги будут ограничены.
С 16:00 пятницы, 10 февраля, до 6:00 понедельника, 13 февраля, будет недоступен интернет-банк и другие электронные услуги. Это значит, что в указанный период не будет возможности осуществлять платежи в интернет-банке, а также проходить с его помощью авторизацию в интернет-магазинах и/или в местах оказания услуг.
В воскресенье, 12 февраля, с 22:00 до 23:00 не будут работать банкоматы банка SEB, также будут недоступны расчеты платежными картами банка SEB.
Филиалы банка SEB в торговых центрах и информационный телефон 26668777 будут предоставлять актуальную информацию о процессе перехода на новую систему, однако оказание других услуг будет ограничено.
Банк SEB напоминает, что средства аутентификации интернет-банка используются в том числе для авторизации на сайтах различных госучреждений, например, www.latvija.lv. Кроме того, оплату покупок через интернет-банк предлагают ряд интернет-магазинов, поэтому призываем всех клиентов своевременно планировать платежи или покупки.
Главным преимуществом введения новой системы для клиентов станет интернет-банк с новым дизайном и более широкими возможностями. Смена системы осуществляется для того, чтобы укрепить развитие банка SEB в сегменте информационных технологий и обеспечить единую систему ИТ в банках группы SEB во всей Балтии.
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