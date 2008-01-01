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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Латвия | 2 февраля 2017 | 20:00
Водителей обяжут давать документы в руки полицейским
Сейм Латвии в четверг, 2 февраля, концептуально поддержал поправки в Правила дорожного движения, которые обяжут водителей давать полицейским, таможенникам и пограничникам документы для проверки "в руки", пишет ЛЕТА.
Поправки, как сообщает агентство LETA, подготовлены Комиссией по народному хозяйству, среде и региональной политике. По словам представителей комиссии, сейчас многие водители полагают, что документы в руки полицейским передавать не обязательно, а можно только "показать". В результате на дороге между водителями и стражами порядка возникают конфликтные ситуации.
Кроме того, в законодательстве появится норма, которая запрещает водителям транспортных средств употреблять алкогольные, наркотические или психотропные вещества после того, как машина была остановлена, но до того, как была проведена проверка на наличие опьянения или решено такую проверку не проводить. Запрет распространится и на время после дорожно-транспортного происшествия.
Таким образом, будет закрыта дыра — в Кодексе административных нарушений есть наказание за употребление опьяняющих и психотропных веществ в таких ситуациях, а вот в Правилах дорожного движения нет прямого запрета делать это.
Сейму поправки еще предстоит одобрить во втором и третьем чтении. За это время они могут измениться.
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