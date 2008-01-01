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Новости Латвия | 2 февраля 2017 | 19:30
Резекне сделает общественный транспорт бесплатным для резекненцев
С 1 апреля 2017 года проезд в общественном транспорте Резекне для жителей города, задекларировавших в нем свое место жительство и получивших "Карту резекненца", станет бесплатным, пишет ЛЕТА.
Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на проект решения, который будет рассмотрен городской думой 9 февраля. Мэр Резекне Александр Барташевич ("Согласие") подтвердил эту информацию.
"Это решение не спонтанное, а тщательно проанализированное и экономически обоснованное, так как в результате увеличится число задекларированных [в Резекне] жителей, что принесет дополнительный доход в городской бюджет. Так как каждый год общественный транспорт Резекне используется все меньше, вместе с руководством "Rēzeknes Satiksme" мы приняли решение сделать эту услугу доступнее. Выиграет от этого и самоуправление, и предприятие, но самая главная причина изменений — льготу сможет получить каждый резекненец", — объяснил Барташевич.
Сейчас "Rēzeknes Satiksme" получает в год дотации от Резекне на сумму в 794 тыс. евро и еще 274 тыс. евро платит Дирекция автотранспорта за обеспечение бесплатного проезда тех групп пассажиров, которым он полагается по закону. Если план думы будет воплощен в жизнь, это потребует еще 350 тыс. евро дотаций из городского бюджета. По расчетам самоуправления, для того, чтобы погасить эту сумму, достаточно чтобы в городе дополнительно задекларировалась тысяча человек. Но в руководстве города надеются, что цифра будет выше.
В 2016 году предприятие "Rēzeknes Satiksme" перевезло 2,117 млн. человек, что на 456 тыс. человек меньше, чем было три года назад, в 2013 году. По мнению руководства предприятия, у этой тенденции много причин, но главная — финансовая, так как не все могут себе позволить оплатить проезд.
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