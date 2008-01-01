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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Культура | 2 февраля 2017 | 18:34

Ёлочка Даугавпилсского музея завоевала серебро

dnmm.lv

27 января в Даугавпилсской думе прошло награждение участников конкурса Рождественского оформления. На почетном втором месте в группе предприятий по продаже и услуг разместился Даугавпилсский краеведческий и художественный музей. На протяжении двух месяцев была возможность любоваться их елочкой.

Торжественное зажжение елки состоялось 3 декабря, когда вместе собрались усердные гномики, которые своими руками создали Рождественское чудо. Маленьким гномикам помогали маленькие и большие друзья из детского дома-приюта «Приедите» и воспитанники творческого кружка Детского и молодежного центра «Яуниба».

Ёлочка, которая была установлена впервые во дворе музея, первоначально была задумана, как праздничный подарок каждому жителю города и гостям. Но, увидев, как красочно и сказочно она выглядит, и как блестят глаза у детишек, было решено продолжить традицию и в следующем году порадовать наших друзей еще красочным и сердечным оформлением!

D-fakti.lv

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