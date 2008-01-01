Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
2 февраля
Именины:
Сонора, Спидола / Инна, Лаврентий, Лев, Римма
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Сегодня вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя кого-то очень и очень расстроенного. Естественно, это заставит вас забыть обо всем остальном.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Культура | 2 февраля 2017 | 18:34
Ёлочка Даугавпилсского музея завоевала серебро
27 января в Даугавпилсской думе прошло награждение участников конкурса Рождественского оформления. На почетном втором месте в группе предприятий по продаже и услуг разместился Даугавпилсский краеведческий и художественный музей. На протяжении двух месяцев была возможность любоваться их елочкой.
Торжественное зажжение елки состоялось 3 декабря, когда вместе собрались усердные гномики, которые своими руками создали Рождественское чудо. Маленьким гномикам помогали маленькие и большие друзья из детского дома-приюта «Приедите» и воспитанники творческого кружка Детского и молодежного центра «Яуниба».
Ёлочка, которая была установлена впервые во дворе музея, первоначально была задумана, как праздничный подарок каждому жителю города и гостям. Но, увидев, как красочно и сказочно она выглядит, и как блестят глаза у детишек, было решено продолжить традицию и в следующем году порадовать наших друзей еще красочным и сердечным оформлением!
D-fakti.lv
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