Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

2 февраля

Именины:
Сонора, Спидола / Инна, Лаврентий, Лев, Римма

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-3 .. -5 C
Утро
-4 .. -6 C
День
-2 .. -4 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

43% жителей против поспешного введения евро

43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Автобусы и трамваи {143}

6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Общество | 2 февраля 2017 | 17:35

«Склад возможностей» ищет хозяев

Sandra Rogozina

Молодежь о молодых людях, о возможностях, об успехах и маленьких неудачах, но с надеждой и поощрением. Мы хотим, чтобы молодые люди Даугавпилса знали, что предлагает город, принимали участие в больших и маленьких проектах и мероприятиях, воплощали свои инициативы и поддерживали инновационные идеи других молодых людей, сообщает Молодежная дума Даугавпилса.

Платформа популяризации возможностей «Склад возможностей» это созданный и поддержанный молодежный канал. Цель данной платформы информировать молодежь города Даугавпилс об их актуальных возможностях участия.

Для воплощения такой инициативы, мы приглашаем смелых и творческих молодых людей города стать держателями «Склада возможностей» - писать, фотографировать, рисовать, создавать видео, комиксы и цифровые истории, форматировать, редактировать и заниматься другими творческими, интересными и некаждодневными делами в команде или самостоятельно. Мы заинтересованы создать качественное и связанное содержание, поэтому вложенные усилия будут того стоить. Освой новые умения или развей уже имеющиеся, создай свое портфолио или просто полезно проведи свое время.

Присоединяйся к нашей команде, заполнив анкету до 16 февраля 2017 года. Дополнительную информацию можно получить, написав на jaunatne@daugavpils.lv или позвонить по тел. 27096500

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 