Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
2 февраля
Именины:
Сонора, Спидола / Инна, Лаврентий, Лев, Римма
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 февраля 2017 | 17:35
«Склад возможностей» ищет хозяев
Молодежь о молодых людях, о возможностях, об успехах и маленьких неудачах, но с надеждой и поощрением. Мы хотим, чтобы молодые люди Даугавпилса знали, что предлагает город, принимали участие в больших и маленьких проектах и мероприятиях, воплощали свои инициативы и поддерживали инновационные идеи других молодых людей, сообщает Молодежная дума Даугавпилса.
Платформа популяризации возможностей «Склад возможностей» это созданный и поддержанный молодежный канал. Цель данной платформы информировать молодежь города Даугавпилс об их актуальных возможностях участия.
Для воплощения такой инициативы, мы приглашаем смелых и творческих молодых людей города стать держателями «Склада возможностей» - писать, фотографировать, рисовать, создавать видео, комиксы и цифровые истории, форматировать, редактировать и заниматься другими творческими, интересными и некаждодневными делами в команде или самостоятельно. Мы заинтересованы создать качественное и связанное содержание, поэтому вложенные усилия будут того стоить. Освой новые умения или развей уже имеющиеся, создай свое портфолио или просто полезно проведи свое время.
Присоединяйся к нашей команде, заполнив анкету до 16 февраля 2017 года. Дополнительную информацию можно получить, написав на jaunatne@daugavpils.lv или позвонить по тел. 27096500
D-fakti.lv
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