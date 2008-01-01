«Склад возможностей» ищет хозяев

Новости Общество | 2 февраля 2017 | 17:35

Sandra Rogozina Sandra Rogozina

Молодежь о молодых людях, о возможностях, об успехах и маленьких неудачах, но с надеждой и поощрением. Мы хотим, чтобы молодые люди Даугавпилса знали, что предлагает город, принимали участие в больших и маленьких проектах и мероприятиях, воплощали свои инициативы и поддерживали инновационные идеи других молодых людей, сообщает Молодежная дума Даугавпилса.

Платформа популяризации возможностей «Склад возможностей» это созданный и поддержанный молодежный канал. Цель данной платформы информировать молодежь города Даугавпилс об их актуальных возможностях участия.

Для воплощения такой инициативы, мы приглашаем смелых и творческих молодых людей города стать держателями «Склада возможностей» - писать, фотографировать, рисовать, создавать видео, комиксы и цифровые истории, форматировать, редактировать и заниматься другими творческими, интересными и некаждодневными делами в команде или самостоятельно. Мы заинтересованы создать качественное и связанное содержание, поэтому вложенные усилия будут того стоить. Освой новые умения или развей уже имеющиеся, создай свое портфолио или просто полезно проведи свое время.

Присоединяйся к нашей команде, заполнив анкету до 16 февраля 2017 года. Дополнительную информацию можно получить, написав на jaunatne@daugavpils.lv или позвонить по тел. 27096500

D-fakti.lv