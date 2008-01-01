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Новости Общество | 2 февраля 2017 | 16:17
Состоялась презентация книги «История Латгальской шмаковки»
Музей шмаковки открылся в Даугавпилсе 3 июня прошлого года и за короткий срок успел завоевать популярность у местных жителей и гостей города. По данным Даугавпилсского Агентства развития туризма и информации его уже посетили около 8 000 туристов из Латвии и зарубежья.
Музей создавался в рамках Европейской программы приграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы. Ведущими партнёрами выступили Латгальский регион планирования и Агентство развития Латгальского региона. В сотрудничестве с коллегами из Полоцка (Беларусь) и Утены (Литва) был реализован проект «Музейные врата». В ходе его осуществления были собраны материалы об истории шмаковки, традициях питья, борьбе с неумеренным возлиянием и другие малоизвестные факты. Тогда же возникла идея обобщить собранные сведения, дополнить их новыми свидетельствами и издать книгу об истории древнейшего напитка как исторического и кулинарного наследия региона. Презентация книги состоялась в Музее шмаковки 1 февраля.
Книга не является научным исследованием или учебным пособием. Это увлекательное и познавательное повествование о культурно-исторических традициях латгальцев, мастерах изготовления шмаковки и её разновидностей. Здесь можно узнать о технологии производства напитка, найти рецепты блюд и настоек для использования в медицинских целях. Издание дополнено газетными публикациями, случаями их жизни, криминальной хроникой, народными песнями, сатирическими стихами, загадками и анекдотами. Для составителя книги Лолиты Козловской именно эти материалы представляли наибольшую ценность.
По мнению участников мероприятия, издание книги стало важным событием в популяризации города и региона. Никого не смущают популярные в мире музеи виски, коньяка и других напитков, почему бы и нам не гордиться своим кулинарным наследием.
Книга «История Латгальской шмаковки» издана тиражом 1 000 экземпляров. Она будет распространяться по музеям, библиотекам, включая Национальную библиотеку Латвии, туристическим центрам Латгалии и уже поступила в продажу. Приобрести её можно в Даугавпилсском Музее шмаковки и Агентстве развития туризма и информации.
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