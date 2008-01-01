Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

2 февраля

Именины:
Сонора, Спидола / Инна, Лаврентий, Лев, Римма

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Раскройте свои карты, у вас все равно все на лице написано. Сегодня вы не сможете быть надежным хранителем секретов.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-3 .. -5 C
Утро
-4 .. -6 C
День
-2 .. -4 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

43% жителей против поспешного введения евро

43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Автобусы и трамваи {143}

6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Латвия | 2 февраля 2017 | 15:03

Вручена ''Латгальская премия года''

daugavpilsnovads.lv

28 января, в Резекненском крае (В Доме культуры Малты), уже третий год подряд, сообщество “Asmu Latgalīts” организует церемонию Latgales Gada balva.

В этом году было получено 42 заявки на вручение награды из разных краев Латгалии. Во время мероприятия были награждены люди, заслужившие звание ‘’Человек чести в Латгалии’’.

Награды были вручены в семи номинациях. Почетные грамоты так же были вручены председателю правления AS “Latgales Bekons” Анне Тенисе в номинации “Предприятие года в Латгалии” и управляющей Социальной службы Даугавпилсского края Анне Егоровой в номинации “Сердечный человек года в Латгалии”.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 