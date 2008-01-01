Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
2 февраля
Именины:
Сонора, Спидола / Инна, Лаврентий, Лев, Римма
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Раскройте свои карты, у вас все равно все на лице написано. Сегодня вы не сможете быть надежным хранителем секретов.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -3 .. -5 C
- Утро
- -4 .. -6 C
- День
- -2 .. -4 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.079 ()
|GBP
|0.8542 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.8674 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
10. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 февраля 2017 | 15:03
Вручена ''Латгальская премия года''
28 января, в Резекненском крае (В Доме культуры Малты), уже третий год подряд, сообщество “Asmu Latgalīts” организует церемонию Latgales Gada balva.
В этом году было получено 42 заявки на вручение награды из разных краев Латгалии. Во время мероприятия были награждены люди, заслужившие звание ‘’Человек чести в Латгалии’’.
Награды были вручены в семи номинациях. Почетные грамоты так же были вручены председателю правления AS “Latgales Bekons” Анне Тенисе в номинации “Предприятие года в Латгалии” и управляющей Социальной службы Даугавпилсского края Анне Егоровой в номинации “Сердечный человек года в Латгалии”.
D-fakti.lv
Добавить комментарий