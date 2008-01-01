Вручена ''Латгальская премия года''

Новости Латвия | 2 февраля 2017 | 15:03

daugavpilsnovads.lv daugavpilsnovads.lv

28 января, в Резекненском крае (В Доме культуры Малты), уже третий год подряд, сообщество “Asmu Latgalīts” организует церемонию Latgales Gada balva.

В этом году было получено 42 заявки на вручение награды из разных краев Латгалии. Во время мероприятия были награждены люди, заслужившие звание ‘’Человек чести в Латгалии’’.

Награды были вручены в семи номинациях. Почетные грамоты так же были вручены председателю правления AS “Latgales Bekons” Анне Тенисе в номинации “Предприятие года в Латгалии” и управляющей Социальной службы Даугавпилсского края Анне Егоровой в номинации “Сердечный человек года в Латгалии”.

D-fakti.lv