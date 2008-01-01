Краславчане завоевали бронзовые медали

Новости Латвия | 2 февраля 2017 | 13:28

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В рамках сотрудничества Неретского, Виеситского, Акнистского и Яунелгавского краев 28 января уже в 15 раз состоялись соревнования по волейболу среди сениоров «Кубок Селии 2017». В этом году стартовало 28 команд из разных уголков Латвии!

В группе мужчин 40+, в конкуренции среди 8 команд, кубок и золотые медали завоевали волейболисты команды «Червонка» из Даугавпилсского края. Серебро выиграли волейболисты из рижской команды «Аппаратс». Краславчане участвовали в «Кубке Селии» уже третий год и в этот раз получили бронзовые медали!

В краславской команде играли: И. Лукша, Ю. Пастарс, А. Абрамов, Ю. Наумов, А. Давыдов, В. Ванагелис, Д. Душкин.

Волейбольный клуб благодарит Краславскую краевую думу за возможность участвовать в соревнованиях.

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