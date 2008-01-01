BFC «Даугавпилс» на своём поле уступает литовцам

Новости Спорт | 2 февраля 2017 | 17:05

Пресс-фото BFC Пресс-фото BFC

В третьей игре в борьбе за Зимний кубок Вильнюса наши футболисты на своём поле, с результатом 0:1, уступают команде FK «Утенис». Матч доказал, что до нового сезона ещё многое нужно сделать, сообщает Наурис Мацкевич.

Во вторник официально объявлено, что в чемпионате следующего года, BFC «Даугавпилс» будет стартовать в Первой лиге чемпионата Латвии. Наш клуб подал все необходимые документы для старта в Высшей лиге, на случай, если какая-то команда не будет лицензирована на чемпионат, но все восемь команд получили лицензию.

Очередная игра в борьбе за Зимний кубок Вильнюса против литовского клуба высшей лиги «Утенис», которых тренирует боснийский специалист, в Даугавпилсе началась катастрофически – уже в первом нападении литовцы выдвинулись в лидеры. После боязливого начала, Даугавпилс потихоньку наступил в нападение, и в первом периоде создали два очень хороших момента. Удар Владислава Фёдорова устранил вратарь, в свою очередь Ричард Жалдовский бил немного мимо. На последней минуте периода было жарко у наших ворот, но Александр Власов держался на высоте.

Во втором периоде инициатива принадлежала гостям, которые в Даугавпилс приехали в лучшем составе. И снова сильный удар Фёдорова был устранён. На последней минуте периода сам Власов шёл на ворота противника, но ничью не удалось получить.

Состав команды: Власов, Скребель, Литвиский, Климашевич, Снарский, Борисов, Вердинш, Волков, Фёдоров, Урбан, Жалдовский.

На замену: Козлов, Ракел, Севчук, Бохан, Шершнёв.

D-fakti.lv