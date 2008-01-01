Четверг, 2 февраля: ожидается пасмурная погода

Новости Латвия | 2 февраля 2017 | 09:06

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В Латвии сохранится пасмурная погода. Весь день небо будет затянуто облаками.

Ветер южного и юго-западного направления будет слабым — до 4 м/с, в некоторых городах вовсе безветренно. Температура воздуха составит от ноля до -5.

LSM