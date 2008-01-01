Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
2 февраля
Именины:
Сонора, Спидола / Инна, Лаврентий, Лев, Римма
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Не пытайтесь подвинуть гору силой мысли - не подвинется. Не наказывайте тех, кого можете наказать - они этого не заслужили.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 февраля 2017 | 09:06
Четверг, 2 февраля: ожидается пасмурная погода
В Латвии сохранится пасмурная погода. Весь день небо будет затянуто облаками.
Ветер южного и юго-западного направления будет слабым — до 4 м/с, в некоторых городах вовсе безветренно. Температура воздуха составит от ноля до -5.
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