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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Латвия | 2 февраля 2017 | 09:06

Четверг, 2 февраля: ожидается пасмурная погода

Meteolapa.lv

В Латвии сохранится пасмурная погода. Весь день небо будет затянуто облаками.

Ветер южного и юго-западного направления будет слабымдо 4 м/с, в некоторых городах вовсе безветренно. Температура воздуха составит от ноля до -5.

LSM

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