LgSC откроет Латгалию через персон

Новости Культура | 1 февраля 2017 | 19:52

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Общество “Latgolys Studentu centrs” предлагает начать 2017 год, предоставив жителям Даугавпилса и гостям города открыть Латгалию с помощью интересных персон. Начало открытия состоится 7 февраля.

Молодые люди общества LgSC полны решимости сломать стереотипы и показать, что в Латгалии есть что делать и люди, кто делает. Именно поэтому в офис общества в Даугавпилсе или как его называет молодежь – Штабик, регулярно будут приглашаться погостить интересные люди и представители организаций, которые поделятся своим опытом.

Уже на следующей неделе, 7 февраля в 18:00 по адресу Ригас 48-3 пройдет мероприятие «Štabikā gosts». Во время мероприятия у посетителей будет возможность познакомиться с Айнаром Пудули, узнать что такое «Latgolys Banka», открыть портал в Латгалию, а так же понять значение инициативы и творческих идей в создании своей финансовой системе.

D-fakti.lv