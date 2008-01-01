Сотрудник Криминальной полиции попался на доставке нелегальных сигарет

Новости Происшествия | 1 февраля 2017 | 19:13

delfi.lv delfi.lv

Работники Бюро внутренней безопасности Госполиции в конце прошлой недели задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной перевозке, хранении и реализации акцизных товаров.

В рамках уголовного процесса задержано должностное лицо Криминальной полиции Управления полиции Латгальского региона, который вместе с двумя сообщниками доставлял в Прейли нелегальные сигареты для дальнейшей продажи. Еще одно частное лицо подозревается в реализации сигарет.

В рамках начатого уголовного процесса были проведены санкционированные обыски и изъяты сигареты. Следствие продолжается. На данный момент к полицейскому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Delfi