Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Происшествия | 1 февраля 2017 | 19:13
Сотрудник Криминальной полиции попался на доставке нелегальных сигарет
Работники Бюро внутренней безопасности Госполиции в конце прошлой недели задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной перевозке, хранении и реализации акцизных товаров.
В рамках уголовного процесса задержано должностное лицо Криминальной полиции Управления полиции Латгальского региона, который вместе с двумя сообщниками доставлял в Прейли нелегальные сигареты для дальнейшей продажи. Еще одно частное лицо подозревается в реализации сигарет.
В рамках начатого уголовного процесса были проведены санкционированные обыски и изъяты сигареты. Следствие продолжается. На данный момент к полицейскому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
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