Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

1 февраля

Именины:
Бригита, Индарс, Индра, Индрис / Арсений, Генрих, Григорий

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Сегодняшний день удивит вас. Будьте открыты для всех видов общения, не позволяйте себе залезать в бутылку, как бы вам этого ни хотелось.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-5 .. -7 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-2 .. -4 C
Вечер
-7 .. -9 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

43% жителей против поспешного введения евро

43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Ушли в мир иной...

4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

5. Автобусы и трамваи {143}

6. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Происшествия | 1 февраля 2017 | 19:13

Сотрудник Криминальной полиции попался на доставке нелегальных сигарет

delfi.lv

Работники Бюро внутренней безопасности Госполиции в конце прошлой недели задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной перевозке, хранении и реализации акцизных товаров.

В рамках уголовного процесса задержано должностное лицо Криминальной полиции Управления полиции Латгальского региона, который вместе с двумя сообщниками доставлял в Прейли нелегальные сигареты для дальнейшей продажи. Еще одно частное лицо подозревается в реализации сигарет.

В рамках начатого уголовного процесса были проведены санкционированные обыски и изъяты сигареты. Следствие продолжается. На данный момент к полицейскому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Delfi

Добавить комментарий

 