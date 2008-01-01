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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Спорт | 1 февраля 2017 | 18:44
Завершился кубок Петрова по тяжелой атлетике
28 января прошел традиционный розыгрыш кубка Валерия Петрова по тяжелой атлетике. Минувший турнир получился одним из самых разнообразных, кроме латвийских клубов, подъехали гости из Литвы и Эстонии. Тем не менее, хозяева соревнований без наград не остались.
В женском зачете тройка победителей определялась по системе Синклера. Линда Спружа (Лудза), взяв в сумме 132 кг, стала победительницей. Олеся Бабушкина (Даугавпилс) на втором месте – 113 кг. Лидия Соколова (Даугавпилс) третья – 96 кг.
Результаты воспитанников спортшкол Латгалии
До 50 кг
1 – Влад Прокофьев (Лудза) – 124 кг
2 – Давис Макс (Балив) – 111 кг
3 – Даниэль Абраменко (Даугавпилс) – 110 кг
До 56 кг
1 – Эдвин Лазаревич (Даугавпилс) – 163 кг
3 – Эрик Филипченко (Лудза) – 113 кг
До 62 кг
1 – Элмар Коледа (Даугавпилс) – 215 кг
2 – Никита Васильев (Даугавпилс) – 172 кг
3 – Илья Соколов (Даугавпилс) – 159 кг
До 69 кг
1 – Эдгар Присте (Балви) – 220 кг
2 – Павел Лукша (Даугавпилс) – 207 кг
3 – Максим Колесников (Даугавпилс) – 190 кг
До 77 кг
1 – Артур Василенок (Даугавпилс) – 262
3 – Максим Зейля (Даугавпилс) – 215 кг
До 85 кг
1 – Вадим Кожевников (Даугавпилс) – 325 кг
3 – Ральф Болданс (Балви) – 202 кг
До 94 кг
3 – Олег Ружа (Даугавпилс) – 235 кг
+ 105 кг
3 – Максим Диваков (Даугавпилс) – 267 кг
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