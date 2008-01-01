Завершился кубок Петрова по тяжелой атлетике

Новости Спорт | 1 февраля 2017 | 18:44

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28 января прошел традиционный розыгрыш кубка Валерия Петрова по тяжелой атлетике. Минувший турнир получился одним из самых разнообразных, кроме латвийских клубов, подъехали гости из Литвы и Эстонии. Тем не менее, хозяева соревнований без наград не остались.

В женском зачете тройка победителей определялась по системе Синклера. Линда Спружа (Лудза), взяв в сумме 132 кг, стала победительницей. Олеся Бабушкина (Даугавпилс) на втором месте – 113 кг. Лидия Соколова (Даугавпилс) третья – 96 кг.

Результаты воспитанников спортшкол Латгалии

До 50 кг

1 – Влад Прокофьев (Лудза) – 124 кг

2 – Давис Макс (Балив) – 111 кг

3 – Даниэль Абраменко (Даугавпилс) – 110 кг

До 56 кг

1 – Эдвин Лазаревич (Даугавпилс) – 163 кг

3 – Эрик Филипченко (Лудза) – 113 кг

До 62 кг

1 – Элмар Коледа (Даугавпилс) – 215 кг

2 – Никита Васильев (Даугавпилс) – 172 кг

3 – Илья Соколов (Даугавпилс) – 159 кг

До 69 кг

1 – Эдгар Присте (Балви) – 220 кг

2 – Павел Лукша (Даугавпилс) – 207 кг

3 – Максим Колесников (Даугавпилс) – 190 кг

До 77 кг

1 – Артур Василенок (Даугавпилс) – 262

3 – Максим Зейля (Даугавпилс) – 215 кг

До 85 кг

1 – Вадим Кожевников (Даугавпилс) – 325 кг

3 – Ральф Болданс (Балви) – 202 кг

До 94 кг

3 – Олег Ружа (Даугавпилс) – 235 кг

+ 105 кг

3 – Максим Диваков (Даугавпилс) – 267 кг

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