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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Культура | 1 февраля 2017 | 18:19

В ДУ проходит выставка творческих работ учащихся

du.lv

С 1 февраля по 3 марта в Даугавпилсском университете (ул. Виенибас 13, 2 этаж) открыта выставка «Иллюстрация животных».

На выставке предоставлены 18 работ учеников первого курса по программе «Дизайн». Все работы выполнены под руководством ассистента «Вектографика» Мариса Страутмаля.

D-fakti.lv

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