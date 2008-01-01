Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
1 февраля
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Бригита, Индарс, Индра, Индрис / Арсений, Генрих, Григорий
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Прислушайтесь к желаниям своего организма. Накормите его, если он голоден и дайте передохнуть, если он устал. Он же не двужильный, неласкового обращения может и не выдержать.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 февраля 2017 | 17:53
Начнется регистрация на летние работы
Регистрация молодых людей от 15 до 19 лет на работу в летний период 2017 года пройдет электронно на домашней страничке Молодежного отдела департамента спорта и молодежи с 25 февраля 11:00 до 9 марта.
У тех, у кого не будет возможности воспользоваться компьютером, в субботу 25 февраля с 11:00 до 13:00 в помещениях Молодежного отдела департамента спорта и молодежи Даугавпилсской думы (ул. Саулес 5а) предоставляется доступ к компьютерам, где молодые люди смогут зарегистрироваться на программу летней занятости. Информируем, что данная услуга не дает преимуществ.
Ссылка на регистрацию: https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs
Регистрация для молодежи в возрасте от 13 до 14 лет начнется с 27 февраля. Школьные социальные педагоги будут принимать заявки от родителей с 9 марта 2017 года.
В случае вопросов обращайтесь по тел. 654 22309, моб. 20286679 (Владислав Павловский – заместитель старшего специалиста по молодежным делам).
D-fakti.lv
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