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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Латвия | 1 февраля 2017 | 15:49

Индра празднует день имени

kraslavasvestis.lv

Традиция встречи односельчан в день именин Индры уже живет много лет. Это мероприятие- как творческое вдохновение на предстоящий год. Несколько лет подряд мы рады видеть на нашей сцене учащихся Краславской музыкальной школы. Большая благодарность коллективу преподавателей и учащимся школы за незабываемый подарок всем жителям Индры.

Новые впечатления и эмоции подарил нам Краславский фотоклуб “Zibsnis”. Выставка фотопортретов «Сеньориты и Сеньоры Школы сеньоров» завораживает и удивляет, заставляет задуматься о жизни и помечтать, дает возможность еще и еще раз убедиться, что жизнь прекрасна! Сердечное спасибо и талантливым авторам, и непревзойденным моделям!

А интересная встреча с преподавателями Краславской школы сениоров Раймондом Лазда и Татьяной Азаматовой подарила нам новую идею и возможность подумать о дальнейшем сотрудничестве.

Также с этого дня в Индре стартует новая акция- конкурс “Stāsts par Indru fotogrāfijās “Darbiņš man prieku deva”. Конкурс организует индрский дом культуры и индрская художественная школа. Это будет фоторассказ про Индру и на первом мероприятии юбилейного для Латвии 2018 года планируется подведение итогов и награждение победителей конкурса. С условиями конкурса можно ознакомиться в Индрском ДК.

kraslavasvestis.lv

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