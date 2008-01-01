Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
1 февраля
Именины:
Бригита, Индарс, Индра, Индрис / Арсений, Генрих, Григорий
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Сегодня все будет как-то не так. Тот, к кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас, и, напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы пристающих к вам людей.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 1 февраля 2017 | 15:49
Индра празднует день имени
Традиция встречи односельчан в день именин Индры уже живет много лет. Это мероприятие- как творческое вдохновение на предстоящий год. Несколько лет подряд мы рады видеть на нашей сцене учащихся Краславской музыкальной школы. Большая благодарность коллективу преподавателей и учащимся школы за незабываемый подарок всем жителям Индры.
Новые впечатления и эмоции подарил нам Краславский фотоклуб “Zibsnis”. Выставка фотопортретов «Сеньориты и Сеньоры Школы сеньоров» завораживает и удивляет, заставляет задуматься о жизни и помечтать, дает возможность еще и еще раз убедиться, что жизнь прекрасна! Сердечное спасибо и талантливым авторам, и непревзойденным моделям!
А интересная встреча с преподавателями Краславской школы сениоров Раймондом Лазда и Татьяной Азаматовой подарила нам новую идею и возможность подумать о дальнейшем сотрудничестве.
Также с этого дня в Индре стартует новая акция- конкурс “Stāsts par Indru fotogrāfijās “Darbiņš man prieku deva”. Конкурс организует индрский дом культуры и индрская художественная школа. Это будет фоторассказ про Индру и на первом мероприятии юбилейного для Латвии 2018 года планируется подведение итогов и награждение победителей конкурса. С условиями конкурса можно ознакомиться в Индрском ДК.
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