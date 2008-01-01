Новости Латвия | 1 февраля 2017 | 15:45

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В понедельник, 30 января, в Краславской средней школе «Варавиксне» состоялось мероприятие «Приглашает баскетбол» сезона 2016/2017 года, организованное Латвийской молодежной баскетбольной лигой «ВЭФ». Занятия по баскетболу для учеников первых классов провела бывший капитан женской сборной Латвии Лиене Янсоне, которая начала карьеру тренера, ей помогали воспитанники баскетбольного отделения Краславской спортшколы Рейнис Анджанс, Юргис Вилюмс и Риналдс Тимма.

Первыми в 45-минутных занятиях участвовали первоклассники и второклассники Краславской средней школы «Варавиксне». Затем такие же занятия прошли для учеников 1-го класса Краславской основной школы. Таким образом, из двух школ города в мероприятии участвовало 100 детей. Программа началась с упражнений для разогрева, потом детям были показаны основные элементы баскетбола, эстафета с полосой препятствий на надувных аттракционах и, конечно, общее фотографирование. Каждый ученик получил оригинальную спортивную майку с логотипом «Приглашает баскетбол».

Руководитель проекта «Приглашает баскетбол» Латвийской молодежной баскетбольной лиги «ВЭФ» Иева Леиня рассказала, что этот проект в Латвии осуществляется уже седьмой год и занятия проходят каждый месяц, охватывая все края. Одна из целей акции «Приглашает баскетбол» - познакомить детей и их родителей с предоставляемыми баскетболом возможностями и популяризировать это вид спорта во всех регионах, не только в Риге.

- Вы хотите, чтобы все дети стремились стать выдающимися баскетболистами?

- Важнее - показать маленьким детям, где можно тренироваться и как это можно делать. Поэтому мы приглашаем на мероприятие местного тренера - в вашем городе это Райтис Тимма, который помог нам организовать это предприятие.

- Проект «Приглашает баскетбол» осуществляется уже седьмой год. Каковы достижения?

- Юных баскетболистов становится все больше. Сейчас я не могу назвать конкретные цифры, но это так. В соревнованиях на кубок «Карумс», организованных Латвийской молодежной баскетбольной лигой «ВЭФ», могут участвовать дети с десяти лет. В последние годы в этих состязаниях принимает участие рекордное количество команд - 138! Раньше было 70-80 команд. Мы видим, что количество участников возрастает. Трудно сказать, является ли это достижением именно проекта «Приглашает баскетбол», но положительный результат он, несомненно, несет.

- Что вы посоветуете тем, кто еще не решил, чем заниматься – баскетболом или другим видом спорта?

- Надо пробовать. Поэтому мы здесь, работаем с первоклассниками, даем им возможность испытать свои силы, другие школьники тоже наблюдают, что здесь происходит. Если им понравится, они останутся и придут на баскетбол, а если не понравится - не придут. Но главное – дети могут понять, что это такое и что можно делать с баскетбольным мячом.

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