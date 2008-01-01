Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
1 февраля
Именины:
Бригита, Индарс, Индра, Индрис / Арсений, Генрих, Григорий
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Не соглашайтесь сегодня заниматься делом, которое вам попытаются навязать против вашего желания. Отговорку всегда можно найти, а голос совести не всегда прав, вы можете принести гораздо больше пользы в другом месте.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -5 .. -7 C
- Утро
- -6 .. -8 C
- День
- -2 .. -4 C
- Вечер
- -7 .. -9 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0755 ()
|GBP
|0.861 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.4302 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
6. Автобусы и трамваи {143}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 1 февраля 2017 | 15:21
В Даугавпилсе стартовал Балтийский Олимпийский кубок по тхэквондо
В Даугавпилсском Олимпийском центре прошёл Международный турнир по тхэквондо на «Кубок Даугавпилса». В нём приняли участие около 150 спортсменов из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, России и Беларуси.
Соревнования проходили по четырём категориям в разных возрастных группах: дети, кадеты, юниоры и сеньоры. По традиции Даугавпилс подводит итоги прошлогоднего сезона и открывает серию турниров наступившего года. Представители стран-участниц в нашем городе не впервые, они высоко оценивают качество спортивного зала, уровень организации состязаний и признаются, что всегда приезжают с большим удовольствием.
Во всех возрастных категориях турнира выступали воспитанники Даугавпилсского клуба тхэквондо «Джитай». Работу общества финансово поддерживает городское самоуправление. Наши ребята могли составить достойную конкуренцию соперникам. Характерной особенностью корейского боевого искусства является активное использование в бою ног, причём как для удара, так и для обороны. Слово «тхэквондо» переводится как путь к совершенству (путь руки и ноги). Бой – зрелище захватывающее и эффектное. Во время турнира состоялась церемония награждения самых результативных команд и спортсменов 2016 года. Участвовал в ней и первый заместитель председателя Даугавпилсской Думы Янис Дукшинскис. По итогам Балтийского Олимпийского кубка (турниры проходили в Даугавпилсе, Вентспилсе и Риге) лучшими признаны команды Латвии и Беларуси, а лучшими спортсменами стали представители Латвии, Литвы и Беларуси. Латвийские бойцы показывают высокий уровень подготовки.
В числе лучших спортсменов Латвийской Федерации тхэквондо воспитанник Даугавпилсского клуба «Джитай», кадет Антон Вавилов. В прошлом году на чемпионате Латвии он одержал уверенную победу. По словам тренера Бориса Иванова, к высоким достижениям стремятся все его подопечные.
В командном зачёте среди 12 команд победили белорусы, у рижан третий результат, а даугавпилсские спортсмены заняли 2 место. В копилке нашей команды 16 медалей, из них 7 – золотых. Второй турнир Балтийского Олимпийского кубка 2017 года состоится в мае в Вентспилсе.
Добавить комментарий