В Даугавпилсе стартовал Балтийский Олимпийский кубок по тхэквондо

Новости Спорт | 1 февраля 2017 | 15:21

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В Даугавпилсском Олимпийском центре прошёл Международный турнир по тхэквондо на «Кубок Даугавпилса». В нём приняли участие около 150 спортсменов из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, России и Беларуси.

Соревнования проходили по четырём категориям в разных возрастных группах: дети, кадеты, юниоры и сеньоры. По традиции Даугавпилс подводит итоги прошлогоднего сезона и открывает серию турниров наступившего года. Представители стран-участниц в нашем городе не впервые, они высоко оценивают качество спортивного зала, уровень организации состязаний и признаются, что всегда приезжают с большим удовольствием.

Во всех возрастных категориях турнира выступали воспитанники Даугавпилсского клуба тхэквондо «Джитай». Работу общества финансово поддерживает городское самоуправление. Наши ребята могли составить достойную конкуренцию соперникам. Характерной особенностью корейского боевого искусства является активное использование в бою ног, причём как для удара, так и для обороны. Слово «тхэквондо» переводится как путь к совершенству (путь руки и ноги). Бой – зрелище захватывающее и эффектное. Во время турнира состоялась церемония награждения самых результативных команд и спортсменов 2016 года. Участвовал в ней и первый заместитель председателя Даугавпилсской Думы Янис Дукшинскис. По итогам Балтийского Олимпийского кубка (турниры проходили в Даугавпилсе, Вентспилсе и Риге) лучшими признаны команды Латвии и Беларуси, а лучшими спортсменами стали представители Латвии, Литвы и Беларуси. Латвийские бойцы показывают высокий уровень подготовки.

В числе лучших спортсменов Латвийской Федерации тхэквондо воспитанник Даугавпилсского клуба «Джитай», кадет Антон Вавилов. В прошлом году на чемпионате Латвии он одержал уверенную победу. По словам тренера Бориса Иванова, к высоким достижениям стремятся все его подопечные.

В командном зачёте среди 12 команд победили белорусы, у рижан третий результат, а даугавпилсские спортсмены заняли 2 место. В копилке нашей команды 16 медалей, из них 7 – золотых. Второй турнир Балтийского Олимпийского кубка 2017 года состоится в мае в Вентспилсе.

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