В Резекне наградили лауреатов спорта

Новости Латвия | 1 февраля 2017 | 14:56

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В прошлую пятницу, 27 января в городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие «Лауреат спорта-2016».

Награды и титул «Лауреат спорта-2016» за достижения в спорте и вклад в развитие спортивной жизни города Резекне в 2016 году в разных номинациях получили:

Андрей Богданов (бодибилдинг);

Гунта Латышева-Чударе (легкая атлетика);

В номинации молодежный «Лауреат спорта-2016» — Кристапс Арбиданс (баскетбол) и Анастасия Федорова (футбол);

В номинации «Ветеран спорта-2016» — Генрих Тауткус (греко-римская борьба) и Марите Козловская (легкая атлетика);

В номинации «Спортивный тренер-2016» — Алексей Грехов (баскетбол);

В номинации «Учитель спорта-2016» — Александр Борисенок (учитель спорта 4-й средней школы);

В номинации «Массовое спортивное мероприятие-2016» — Резекненский полумарафон — спортивный клуб «Магнен»;

В номинации «Спортивное событие года 2016» — игра розыгрыша кубка Латвии по футболу между Резекненской и Вентспилсской командами;

В номинации «Лучшая команда-2016» — «Эзерземе/ДЮСШ» (2003 г.р.), тренер Алексей Грехов.

За достижения в популяризации спорта среди детей памятными призами были награждены тренеры:

Виталий Восканс (футбол);

Эдите Корклиша (женский баскетбол).

За вклад в развитие спорта, и в связи с празднованием памятных юбилеев, также поздравили спортсменов города Резекне, учителей спорта и тренеров:

Диана Гостева, Илмар Маджулис, Владимир Богданов – 50-летний юбилей;

Мария Бабре, Левнардс Чачс, Вилнис Кучанс – 60-летний юбилей;

Андрей Решетников, Валентин Сергеев, Владимир Григорьев – 70-летний юбилей;

Генрих Яновский – 75-летний юбилей.

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