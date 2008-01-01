Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
1 февраля
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Сегодняшний день хорош для перемен. Любых. Если не можете придумать ничего лучше - измените прическу.
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Новости Латвия | 1 февраля 2017 | 11:34
В Лудзе прошла практическая конференция
27 января в Лудзенском Народном доме прошла практическая конференция «Как связать инициативы охраны окружающей среды с исследовательской и предпринимательской деятельностью? Опыт краев Латгалии».
Конференция была устроена в рамках мультисекторального проекта «Превозношение ценностей окружающей среды и природы Латвии, чествуя столетие существования Латвийского государства».
Воплотители проекта: академия Резекненской академией технологий и партнерами – самоуправление Резекненского края, Лудзенское самоуправление, Ливанское самоуправление, Мадонское самоуправление, общество «объединение Латвийских Новаторов» и общество «Центр Технологий Биомассы».
Во время осуществления проекта устраиваются форумы и конференции в Резекне, в Лудзе, в Мадоне и в Ливанах, а так же создаётся выставка, посвящённая десятилетию Разнанского Национального Природного парка.
На конференции в Лудзе представители разных отраслей и институций рассуждали о вызовах самоуправления, институции защиты природы и уравновешивание интересов предпринимателей, что бы обеспечить длительное обеспечение регионального развития, защиты среды и экосистемы в Латгалии и в Латвии. Особое внимание обратили новым нишам бизнеса, которые можно создать, соблюдая принципы оборота экономики, рационально используя природные ресурсы и процессы, привлекая потенциал университетов и научных институций, совместно стараясь достичь создание присоединенных ценностей.
В конференции участвовали эксперты более чем 70 разных отраслей и институций – представители министерств отраслей, руководители самоуправлений, предприниматели, представители университетов и научно – исследовательских институций, студенты.
D-fakti.lv
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