Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
1 февраля
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Бригита, Индарс, Индра, Индрис / Арсений, Генрих, Григорий
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Сегодня вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться, просто действуйте.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Происшествия | 1 февраля 2017 | 10:19
В Резекне возник пожар повышенной опасности
31 января, ГПСС получили вызов в Резекне, на Атбривошанас алею, где тлеют древесные гранулы, площадью 250 кв.м., сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
В 17:07 ГПСС получили вызов в Резекне, где в девятиэтажном здании возникло большое количество дыма. Констатировано, что в здании тлеют древесные гранулы, площадью 250 кв.м.. Что бы потушить пожар, и убедится, что в здании не продолжается тление, пожарным спасателям нужно было все гранулы переложить и залить водой. Этот пожар повышенной опасности локализирован в 23:56 и в данный момент продолжается работы ликвидации.
D-fakti.lv
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