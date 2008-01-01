В Резекне возник пожар повышенной опасности

Новости Происшествия | 1 февраля 2017 | 10:19

Пресс-фото Пресс-фото

31 января, ГПСС получили вызов в Резекне, на Атбривошанас алею, где тлеют древесные гранулы, площадью 250 кв.м., сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 17:07 ГПСС получили вызов в Резекне, где в девятиэтажном здании возникло большое количество дыма. Констатировано, что в здании тлеют древесные гранулы, площадью 250 кв.м.. Что бы потушить пожар, и убедится, что в здании не продолжается тление, пожарным спасателям нужно было все гранулы переложить и залить водой. Этот пожар повышенной опасности локализирован в 23:56 и в данный момент продолжается работы ликвидации.

D-fakti.lv