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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Происшествия | 1 февраля 2017 | 10:19

В Резекне возник пожар повышенной опасности

Пресс-фото

31 января, ГПСС получили вызов в Резекне, на Атбривошанас алею, где тлеют древесные гранулы, площадью 250 кв.м., сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 17:07 ГПСС получили вызов в Резекне, где в девятиэтажном здании возникло большое количество дыма. Констатировано, что в здании тлеют древесные гранулы, площадью 250 кв.м.. Что бы потушить пожар, и убедится, что в здании не продолжается тление, пожарным спасателям нужно было все гранулы переложить и залить водой. Этот пожар повышенной опасности локализирован в 23:56 и в данный момент продолжается работы ликвидации.

D-fakti.lv

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