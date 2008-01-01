Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
1 февраля
Именины:
Бригита, Индарс, Индра, Индрис / Арсений, Генрих, Григорий
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Сегодня привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным, это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 февраля 2017 | 09:17
Среда, 1 февраля: день будет пасмурным
Среда будет пасмурной, но без осадков, прогнозируют синоптики.
Ночью местами образовалось обледенение, и температура воздуха опустилась до – 2… - 7 градуса по Цельсию.
Днём будет дуть медленный ветер. Воздух прогреется до +1… - 4 градусов.
D-fakti.lv
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