Среда, 1 февраля: день будет пасмурным

Близнецы

21 мая

- 21 июня

Сегодня привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным, это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.