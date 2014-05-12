Гиревой спорт набирает обороты в Даугавпилсе и регионе

Новости Спорт | 31 января 2017 | 21:01

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28 января в Свенте состоялся чемпионат Латвии по гиревому спорту, в котором приняла участие соединенная команда Даугавпилсского края и Даугавпилсского техникума. Тренером команды был И. Галяшс.

В женской конкуренции чемпионом стала Анастасия Желтова (+ золотая медаль среди юниоров) и Виктория Евдокимова, среди юниоров Татьяна Шешкова (+ серебро среди женщин). Кристина Платонова завоевала серебро среди юниоров и бронзу среди женщин.

В мужской конкуренции чемпионами стали Бронислав Пуданс, Денис Клочков, Максим Шкабров и Илья Ваньков. Серебряные медали получили Илья Панютин, Александр Семенов (+ бронза среди юниоров), Денис Курнеев, Евгения Яковлев, Михаил Залюкс. Третье место у Оскара Шарка и Вадима Поповича.

В общем командном зачете команда Даугавпилса завоевала 1-ое место.

В категории ветеранов 2-ое место у Оскара Великса. Чемпионами в своей весовой категории стали Юрий Копасов, Владимир Ермаленок, Станислав Сташуланс, Варвара Ефимова.

Воспитанники Даугавпилсского техникума – Максим Куприянов, Павел Зайцев, Максим Голубин, Дзима Муревичь и Артур Томашевский получили серебро в молодежной категории. Александр Васильев, Павел Зайцев и Артур Томашевский завоевали бронзовые медали в юниорской категории. Чемпионом в своей весовой категории и среди ветеранов стал Альфред Кокин.

12 и 14 мая в Даугавпилсе пройдет открытый чемпионат Европы 1 категории среди юниоров, взрослых и ветеранов. Ожидается, что на чемпионате примут участие около 400 участников не меньше чем из 25 стран.

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