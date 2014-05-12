Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
31 января
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Сегодня вы будете обуреваемы неким желанием, которое, будучи неисполненным, сожгло бы вас, но, на ваше счастье, должно исполниться. Однако, все же не следует сидеть сложа руки, надеясь на его исполнение.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 31 января 2017 | 21:01
Гиревой спорт набирает обороты в Даугавпилсе и регионе
28 января в Свенте состоялся чемпионат Латвии по гиревому спорту, в котором приняла участие соединенная команда Даугавпилсского края и Даугавпилсского техникума. Тренером команды был И. Галяшс.
В женской конкуренции чемпионом стала Анастасия Желтова (+ золотая медаль среди юниоров) и Виктория Евдокимова, среди юниоров Татьяна Шешкова (+ серебро среди женщин). Кристина Платонова завоевала серебро среди юниоров и бронзу среди женщин.
В мужской конкуренции чемпионами стали Бронислав Пуданс, Денис Клочков, Максим Шкабров и Илья Ваньков. Серебряные медали получили Илья Панютин, Александр Семенов (+ бронза среди юниоров), Денис Курнеев, Евгения Яковлев, Михаил Залюкс. Третье место у Оскара Шарка и Вадима Поповича.
В общем командном зачете команда Даугавпилса завоевала 1-ое место.
В категории ветеранов 2-ое место у Оскара Великса. Чемпионами в своей весовой категории стали Юрий Копасов, Владимир Ермаленок, Станислав Сташуланс, Варвара Ефимова.
Воспитанники Даугавпилсского техникума – Максим Куприянов, Павел Зайцев, Максим Голубин, Дзима Муревичь и Артур Томашевский получили серебро в молодежной категории. Александр Васильев, Павел Зайцев и Артур Томашевский завоевали бронзовые медали в юниорской категории. Чемпионом в своей весовой категории и среди ветеранов стал Альфред Кокин.
12 и 14 мая в Даугавпилсе пройдет открытый чемпионат Европы 1 категории среди юниоров, взрослых и ветеранов. Ожидается, что на чемпионате примут участие около 400 участников не меньше чем из 25 стран.
D-fakti.lv
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