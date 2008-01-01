Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
31 января
Именины:
Текла, Виолета / Дмитрий, Кирилл, Ксения, Максим
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -3 .. -5 C
- Утро
- -3 .. -5 C
- День
- -1 .. -3 C
- Вечер
- -2 .. -4 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.063 ()
|GBP
|0.8494 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.7792 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
6. Автобусы и трамваи {143}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 31 января 2017 | 20:41
Драматург A. Руткевича рассказывает о постановке «В трясине»
4 февраля в 18:00 в Даугавпилсском театре состоится премьера спектакля режиссера Юриса Йонелиса Purva bridējs (-i) («В трясине»). Премьера пройдет на экспериментальной сцене, которая недавно была реконструирована.
Драматургическую версию новеллы Рудольфа Блауманиса создала драматург Агнесе Руткевича. У нее это первый опыт такой работы с чужим материалом. Вот что говорит по этому поводу А. Руткевича: «Мир Блауманиса – это самое важное в моей работе. Нельзя просто бродить в нем, надо ступать осторожно. Мы сохранили язык, соединяющий два времени – время Блауманиса и нынешнее время. Языку Блауманиса присуща совсем иная энергетика, нежели современному языку. Тогда люди разговаривали, глядя друг другу в глаза, а сейчас говорят, используя мобильные устройства… И иногда мне кажется, что тогда люди говорили руками, видели «в трясине» не глазами, а руками…»
Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать «бредущих в болоте» Даугавпилсского театра (имеются в виду герои спектакля), Агнесе говорит: «Мне кажется, что в каждом театре есть своя трясина, но я не уверена, что везде есть Эдгар и Кристина. Есть нечто, закодированное Блауманисом. Не секрет, что его новеллы документальны, он писал о том, что видел вокруг; в принципе, списывал с жизни. Но существуют особые вещи, свойственные всем писателям, идущие, скорее всего, из неконтролируемого подсознательного. Писатели в своих произведениях изображают себя. И если зрители будут внимательны, то они в одном из героев новеллы увидят Блауманиса. Я впервые работаю с Юрисом Йонелисом и вижу, что у него есть талант «играть с огнем» и при этом не обжигаться. В любом случае для меня процесс всегда важнее результата. Никогда не знаешь, что в конце получится, как все элементы – сценография, актерская работа, режиссура, музыка и т. д. – соединятся, словно в химической лаборатории, и как пойдет реакция. И это всегда ужасно интересно».
Сценограф – Кришьянис Элвикс, художник по костюмам – Мария Улмане. Роли исполняют: Кристине Вейнштейна, Эгилс Вилюмовс, Лига Иванова, Инесе Ивулане-Межале, Марис Корсиетс, Михаил Абрамов, Занда Манкопа, Албертс Вецманис, Марис Бока, Мирослав Блакунов, Раймонд Паэгле и Евгений Михайлов.
Следующие спектакли – 4 февраля в 18:00, 11 февраля в 18:00, 10 марта в 18.30.
Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Daugavpils teātris
Добавить комментарий