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Новости Культура | 31 января 2017 | 20:41

Драматург A. Руткевича рассказывает о постановке «В трясине»

Пресс-фото

4 февраля в 18:00 в Даугавпилсском театре состоится премьера спектакля режиссера Юриса Йонелиса Purva bridējs (-i) («В трясине»). Премьера пройдет на экспериментальной сцене, которая недавно была реконструирована.

Драматургическую версию новеллы Рудольфа Блауманиса создала драматург Агнесе Руткевича. У нее это первый опыт такой работы с чужим материалом. Вот что говорит по этому поводу А. Руткевича: «Мир Блауманиса – это самое важное в моей работе. Нельзя просто бродить в нем, надо ступать осторожно. Мы сохранили язык, соединяющий два времени – время Блауманиса и нынешнее время. Языку Блауманиса присуща совсем иная энергетика, нежели современному языку. Тогда люди разговаривали, глядя друг другу в глаза, а сейчас говорят, используя мобильные устройства… И иногда мне кажется, что тогда люди говорили руками, видели «в трясине» не глазами, а руками…»

Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать «бредущих в болоте» Даугавпилсского театра (имеются в виду герои спектакля), Агнесе говорит: «Мне кажется, что в каждом театре есть своя трясина, но я не уверена, что везде есть Эдгар и Кристина. Есть нечто, закодированное Блауманисом. Не секрет, что его новеллы документальны, он писал о том, что видел вокруг; в принципе, списывал с жизни. Но существуют особые вещи, свойственные всем писателям, идущие, скорее всего, из неконтролируемого подсознательного. Писатели в своих произведениях изображают себя. И если зрители будут внимательны, то они в одном из героев новеллы увидят Блауманиса. Я впервые работаю с Юрисом Йонелисом и вижу, что у него есть талант «играть с огнем» и при этом не обжигаться. В любом случае для меня процесс всегда важнее результата. Никогда не знаешь, что в конце получится, как все элементы – сценография, актерская работа, режиссура, музыка и т. д. – соединятся, словно в химической лаборатории, и как пойдет реакция. И это всегда ужасно интересно».

Сценограф – Кришьянис Элвикс, художник по костюмам – Мария Улмане. Роли исполняют: Кристине Вейнштейна, Эгилс Вилюмовс, Лига Иванова, Инесе Ивулане-Межале, Марис Корсиетс, Михаил Абрамов, Занда Манкопа, Албертс Вецманис, Марис Бока, Мирослав Блакунов, Раймонд Паэгле и Евгений Михайлов.

Следующие спектакли – 4 февраля в 18:00, 11 февраля в 18:00, 10 марта в 18.30.
Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

Daugavpils teātris

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