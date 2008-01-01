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Новости Происшествия | 31 января 2017 | 20:18

Полиция самоуправления Даугавпилса поймала нарушителей общественного порядка

ir.lv

24 января 2017 года вечером прохожий обратился к сотрудникам полиции пешего патруля, который проинформировал полицейских, что на перекрестке улиц Ригас и Гимназияс произошло нарушение общественного порядка, а так же указал на потерпевших персон.

Сотрудники полиции подошли к указанным персонаммолодежи, которые рассказали, что мгновение назад несколько персон вели себя агрессивно и напали на молодых людей.

Полицейские связались с сотрудниками поста видеонаблюдения, которые, используя систему видеонаблюдения, оперативно установили персон, замешанных в инциденте, а так же их месторасположение. Была замешана мобильная патрульная группа, которая быстро поймала нарушителей закона и на них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

D-fakti.lv

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