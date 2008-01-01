ЛЦБ возобновляет работу после реорганизации книжного фонда

Новости Общество | 31 января 2017 | 19:47

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В Латгальской Центральной библиотеке (ЛЦБ) успешно завершилась реорганизация книжных фондов абонемента и читального зала и с 30 января библиотека работает в обычном режиме. Просим прользователей обратить внимание на изменения в размещении книг.

В ходе реорганизации в помещении читального зала доступен широкий спектр отраслевой литературы, а в помещении абонемента – художественная литература на разных языках. Обращаем внимание читателей, что книги, помеченные оранжевыми наклейками, предназначены для работы на месте. В свою очередь, все остальные книги будут выдаваться на дом.

Детально ознакомиться с расположением книжного фонда в ЛЦБ можно здесь.

В случаи необходимости призываем читателей обращаться к библиотекарям, которые обязательна ответят на ваши вопросы, помогут сориентироваться в библиотеке и найти интересующее вас издание.

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