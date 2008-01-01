Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
31 января
Именины:
Текла, Виолета / Дмитрий, Кирилл, Ксения, Максим
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Вы можете потрясти людей тем, что говорите. Ваше свободомыслие превзойдет все разумные пределы. Ничто для вас не будет столь важно, как новизна во всем. За один день вы добьетесь того, чего многие не могут сделать за годы - репутация немного сумасшедшего эксцентрика вам обеспечена.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Новости Общество | 31 января 2017 | 19:47
ЛЦБ возобновляет работу после реорганизации книжного фонда
В Латгальской Центральной библиотеке (ЛЦБ) успешно завершилась реорганизация книжных фондов абонемента и читального зала и с 30 января библиотека работает в обычном режиме. Просим прользователей обратить внимание на изменения в размещении книг.
В ходе реорганизации в помещении читального зала доступен широкий спектр отраслевой литературы, а в помещении абонемента – художественная литература на разных языках. Обращаем внимание читателей, что книги, помеченные оранжевыми наклейками, предназначены для работы на месте. В свою очередь, все остальные книги будут выдаваться на дом.
Детально ознакомиться с расположением книжного фонда в ЛЦБ можно здесь.
В случаи необходимости призываем читателей обращаться к библиотекарям, которые обязательна ответят на ваши вопросы, помогут сориентироваться в библиотеке и найти интересующее вас издание.
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