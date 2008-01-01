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Новости Спорт | 31 января 2017 | 18:41

Даугавпилсские ориентировщики вернулись с медалями из Лубея

daugavpilssports.lv

В Мадонском крае прошли значимые соревнования Балтийского масштаба по зимнему ориентированию, в котором свое мастерство продемонстрировали больше 200 спортсменов из Латвии, Литвы и Эстонии. Даугавпилсский клуб по ориентированию “Stiga” представляла большая делегация спортсменов.

В первый день соревнований спортсмены показали себя на средней дистанции. Первую позицию занял Виктор Лещов, одержав победу в группе М45. Александр Зилис и Николай Григорьев, в своей возрастной категории финишировали вторыми, а так же Ольга Паварниеце и Михаил Коновалов заняли 3-ье место в группе MW21A.

В воскресенье, 29 января укороченная длинная дистанция стала решающей. По результатам двух дней, Виктору Лещову удалось удержать свой результат, в свою очередь Александр Зилис свое достижение улучшил. В результате у обоих мужчин выиграно 1-ое место в своей возрастной категории. На второе место в группе M21A по общим результатам поднялся Михаил Коновалов, в свою очередь Ольга Паварниеце по сумме двух дней заняла 3-ье место, отставая лишь на 30 секунд от победителя второго места.

В шестерку лучших по сумме двух дней попали и Дмитрий Андреев (4-ое место в группе М35), Виктория Венгревича (6-ое место в группе W20), Илья Микулов (6-ое место в группе М16), Имант Малина (6-ое место в группе М14) и Надежда Федотова (6-ое место в группе w12).

Большой вклад в организацию соревнований Балтийского уровня вложил председатель правления Даугавпилсского клуба по ориентированию “Stiga” Янис Гайделис, который подготовил дистанции и карты. Янис признан самым опытным подготовителем дистанций по зимнему ориентированию в Латвии.

D-fakti.lv

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