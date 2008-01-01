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Новости Латвия | 31 января 2017 | 18:08

Пройдет тематическая выставка работ Валентины Зейле

naujenesmuzejs.lv

В 2017 году Валентина Зейле отпразднует юбилей – 80 лет. Особое внимание музея обращено к творческому отражению жизни художницы. В течение всего года у посетителей будет возможность ознакомиться поближе с уникальной персоной. Началом мероприятий послужит тематическая выставка «Разговор», которую можно будет посмотреть с 1 февраля до 30 декабря в Науенском краеведческом музее (Науене, ул. Сколас 1).

На выставке представлена серия скульптур «VELTĪJUMS KRISTUS DZĪVEI», которая охватывает 5 работ, посвященные религиозной теме: сообщение, сын человека, в Оливковом саду, поцелуй Иуды и Вот человек! Первая скульптура из цикла «Сообщение» или «»Послание» была создана как благодарность Богоматери за возможность переехать жить в Париж и за все, что дано художнице, особенно за ее умение выражаться с помощью искусства.

Ждем вас в Науенском краеведческом музее, где можно посмотреть постоянную художественную выставку «Латгальская парижанка Валентина Зейле» и на открытую коллекцию работ «Мастерская Валентины Зейле». Музей открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Узнать больше о Валентине можно на домашней страничке музея.

D-fakti.lv

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