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Новости Общество | 1 февраля 2017 | 13:06

Изучи Центр Ротко с аудиогидом

daugavpils.lv

Даугавпилсский Центр искусства им. М.Ротко предлагает своим посетителям осмотреть Арт-центр и постоянную экспозицию «Марк Ротко. Жизнь и творчество» используя услуги аудиогида.

Аудиогиды в музеях стали неотъемлемой частью ежедневной работы. Даугавпилсский Арт-центр Ротко в этом году тоже предлагает своим посетителям воспользоваться удобными и доступными услугами аудиогида.

С помощью аудиогида можно осмотреть сектор А Центра Ротко. Здесь представлена постоянная экспозиция, посвященная жизни и периодам творчества художника. Аудиогид предоставляет каждому возможность в удобной форме получить углублённую информацию о детстве художника, семье, эмиграции, образовании, современниках, философии и замыслах, которые он воплотил в своих работах, став одним из обсуждаемых и значимых творцов в мире искусства.

Услуги аудиогида доступны на латышском, русском, английском, немецком, французском и литовском языках. Независимо от выбранного языка аудиогида цена услуги 1,50 евро.

Пресс-фото:

услуги аудиогида Центра Ротко

 

Контактная информация:

Карлис Расис

karlis.rasis@daugavpils.lv

+ 371 65430258

daugavpils.lv

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