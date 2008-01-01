Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
1 февраля
Именины:
Бригита, Индарс, Индра, Индрис / Арсений, Генрих, Григорий
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто-таки оглушительны. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы этого желаете, - это заняться проблемами друга, родственника, знакомого ...
Источник: ignio.com
- Ночь
- -5 .. -7 C
- Утро
- -6 .. -8 C
- День
- -2 .. -4 C
- Вечер
- -7 .. -9 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0755 ()
|GBP
|0.861 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.4302 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
6. Автобусы и трамваи {143}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 февраля 2017 | 13:06
Изучи Центр Ротко с аудиогидом
Даугавпилсский Центр искусства им. М.Ротко предлагает своим посетителям осмотреть Арт-центр и постоянную экспозицию «Марк Ротко. Жизнь и творчество» используя услуги аудиогида.
Аудиогиды в музеях стали неотъемлемой частью ежедневной работы. Даугавпилсский Арт-центр Ротко в этом году тоже предлагает своим посетителям воспользоваться удобными и доступными услугами аудиогида.
С помощью аудиогида можно осмотреть сектор А Центра Ротко. Здесь представлена постоянная экспозиция, посвященная жизни и периодам творчества художника. Аудиогид предоставляет каждому возможность в удобной форме получить углублённую информацию о детстве художника, семье, эмиграции, образовании, современниках, философии и замыслах, которые он воплотил в своих работах, став одним из обсуждаемых и значимых творцов в мире искусства.
Услуги аудиогида доступны на латышском, русском, английском, немецком, французском и литовском языках. Независимо от выбранного языка аудиогида цена услуги 1,50 евро.
Пресс-фото:
услуги аудиогида Центра Ротко
Контактная информация:
Карлис Расис
karlis.rasis@daugavpils.lv
+ 371 65430258
Добавить комментарий