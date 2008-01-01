Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
31 января
Именины:
Текла, Виолета / Дмитрий, Кирилл, Ксения, Максим
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Сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 31 января 2017 | 14:13
В ГКПО прошла первая в этом году спартакиада
В прошлую пятницу, 27 января в Государственном колледже пограничной охраны (ГКПО) прошла спартакиада, во время которой представители ГКПО и территориальных управлений соревновались в различных видах спорта, — сообщает помощник руководителя ГКПО Валентина Терехова.
Победителем первых соревнований 2017 года стала команда ГКПО, второе место заняли спортсмены из Вилякского территориального управления ГПО, а третье место получила команда Лудзенского управления ГПО.
В мужской группе по индивидуальным оценкам титул чемпиона достался Евгению Гмираку (Вентспилское управление ГПО), второе место занял Вячеслав Гедроиц (ГКПО), третье место – Сергей Назаров (ГКПО).
Среди ветеранов первое место занял Роман Паршенков (Вилякское управление ГПО), второе место занял Марат Болгов (Вентспилское управление ГПО), третье место получил Андрей Грепер (Рижское управление ГПО).
Среди женщин первое место заняла Татьяна Силиневича (Вилякское управление ГПО), второе место – Илона Кустова (Лудзенское управление ГПО), третье место – Ольга Копилова (Лудзенское управление ГПО).
Теперь команда ГКПО готовится к спартакиаде МВД по настольному теннису, которая состоится 24 февраля в Саласпилсе.
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