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Новости Латвия | 31 января 2017 | 13:19

В Лузнаве пройдет фестиваль современного танца и музыки

Rezekneszinas.lv

В начале августа в парке Лузнавского поместья пройдёт седьмой международный фестиваль современного танца и музыки “VIDES DEJA”, - информируют представители Лузнавского поместья.

Профессиональные танцоры и любители могут подавать заявки на участие в фестивале до 14 февраля этого года.

Фестиваль современного танца и музыки “VIDES DEJA” является международным проектом, участие в котором принимают профессиональные художники, преподаватели танцев и культурологи.

Цель фестиваляпопуляризация искусства современного танца, способствование улучшению культурной среды и её разнообразию в Латвийских регионах.

Ежегодно фестиваль предлагает обширную программу: танцевальные выступления, мастер классы, лекции, семинары и просмотр фильмов.

Более подробная информация здесь.

rezekneszinas.lv

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