Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
31 января
Именины:
Текла, Виолета / Дмитрий, Кирилл, Ксения, Максим
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Сегодня вам, похоже, придется забыть о личной жизни. Кто-то позовет вас на помощь, и вы целый день будете добросовестно заниматься чужими проблемами.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 31 января 2017 | 13:19
В Лузнаве пройдет фестиваль современного танца и музыки
В начале августа в парке Лузнавского поместья пройдёт седьмой международный фестиваль современного танца и музыки “VIDES DEJA”, - информируют представители Лузнавского поместья.
Профессиональные танцоры и любители могут подавать заявки на участие в фестивале до 14 февраля этого года.
Фестиваль современного танца и музыки “VIDES DEJA” является международным проектом, участие в котором принимают профессиональные художники, преподаватели танцев и культурологи.
Цель фестиваля – популяризация искусства современного танца, способствование улучшению культурной среды и её разнообразию в Латвийских регионах.
Ежегодно фестиваль предлагает обширную программу: танцевальные выступления, мастер классы, лекции, семинары и просмотр фильмов.
Более подробная информация здесь.
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