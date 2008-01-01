Арт центр им. Ротко предлагает специальные цены

Новости Культура | 31 января 2017 | 11:54

Пресс-фото Пресс-фото

В это воскресенье, 5 февраля с 11:00 до 17:00 в Даугавпилсском арт – центре им. Ротко специальные цены.

Пока в центре Ротко происходит тщательная подготовка к первому открытию сезона выставок, в это время посетители центра приглашаются в это воскресенье, 5 февраля использовать возможность посмотреть постоянную экспозицию «Марк Ротко. Жизнь и искусство» с оригинальными работами Ротко по специальной цене – 3.00 евро.

В честь дня рождения Петериса Мартинсона, в видеозале постоянной экспозиции можно будет посмотреть аудиовизуальные свидетельства, в которых запечатлён Петерис Мартинсон – его работы и его мысли.

Рядом можно будет посмотреть керамические художественные работы из серии «Прикосновение Полтавы» (1976 - 1980), которые упомянуты в видео.

D-fakti.lv