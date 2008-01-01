Резекне посетить литовский художник Римвид Пупелис

Новости Культура | 31 января 2017 | 12:24

Пресс-фото Пресс-фото

3 февраля в 15:00 в Латгальском культурно – историческом музее (в зале выставок на 3 этаже, Атбривошанас алея 102, Резекне) приглашаем на открытие выставки картин «Комплект инструментов» литовского художника Римвида Пупелиса.Выставку можно будет посмотреть до 4 марта.

Первая выставка работ художника была экспонирована в 1988 году в библиотеке города Шауляй. С 1990 года участвовал в более 30 групповых выставках. У художника были более чем 10 персональных выставок. Создал огненные скульптуры в Друскининкай и Судетах, а так же создавал сценографии к многим спектаклям.

Римвид Пупелис (1965) из города Обеляй (Obeliai, Литва). В своё время художник увлёкся и начал воплощать художественное движение Fluxus в Литве. В сотрудничестве со знаменитыми во всём мире художниками, такими как, Ёнам Меку (США) и Юрги Мациуном (США), Римвид организовал и координировал множество выставок и проектов в Литве.

В Резекне художник привёз живопись на бумаге большого формата (2 x 1,20 м), которые являются одними из последних его находок. Техника акриловых красок даёт много нюансированных тонов, вопреки ярким работам с техникой масла. Большой формат мазке кисти придаёт больше силы и экспрессии. Про свою выставку работ сам автор говорит: «Смотря на свои картины, у меня у самого появляется много вопросов, поэтому, я не дал название не одной своей работе, и оставил «свободное место» мыслям зрителей о том, что я написал».

Вход на выставку: ученикам, студентам – 0,50 евро, взрослым – 0,80 евро.

Выставка открыта:

Вторник – пятница 10:00 – 17:00

Суббота 10:00 – 16:00

Воскресенье, понедельник - закрыто

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