Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
31 января
Именины:
Текла, Виолета / Дмитрий, Кирилл, Ксения, Максим
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Вы можете потрясти людей тем, что говорите. Ваше свободомыслие превзойдет все разумные пределы. Ничто для вас не будет столь важно, как новизна во всем. За один день вы добьетесь того, чего многие не могут сделать за годы - репутация немного сумасшедшего эксцентрика вам обеспечена.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Новости Культура | 31 января 2017 | 17:06
В Резекне можно посмотреть выставку графика Юрия Бриедиса
10 февраля в 15:00 в Латгальском культурно – историческом музее (в зале выставок на 1 этаже, Атбривошанас алея 102, Резекне) пройдёт открытие выставки Юрия Бриедиса «Гравюры Меди». Выставка предлагает неповторимую возможность ознакомиться не только с работами художника данного времени, но и с самой первой работой по техники гравировки меди – портретом композитора Язепа Витола.
Выставку можно посмотреть до 11 марта.
График Юрий Бриедис работает в одной из более трудоемкой и более утонченной технике – гравировка меди.
На своей выставке Бриедис предлагает зрителям посмотреть работы, выполненные с 2000 года. В дуге тем это города – Рига, Таллин, Санкт – Петербург, Москва, а так же Резекне, где акцентированы и более выдающиеся объекты этих городов, и выделен характер силуэта города. Тема оперы и балета, а так же иллюстрация работ классики заставляет восхищаться умением автора показать красоту человеческого тела в движении. Чистота линии и разнообразие фактур, которое подаёт гравировка меди, не оставляет равнодушным и приглашает выведать утонченную поверхность эстампа.
Выставка открыта:
Вторник – Пятница 10:00 – 17:00
Суббота 10:00 – 16:00
Воскресенье, понедельник - закрыто
D-fakti.lv
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