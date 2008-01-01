В Резекне можно посмотреть выставку графика Юрия Бриедиса

Новости Культура | 31 января 2017 | 17:06

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10 февраля в 15:00 в Латгальском культурно – историческом музее (в зале выставок на 1 этаже, Атбривошанас алея 102, Резекне) пройдёт открытие выставки Юрия Бриедиса «Гравюры Меди». Выставка предлагает неповторимую возможность ознакомиться не только с работами художника данного времени, но и с самой первой работой по техники гравировки меди – портретом композитора Язепа Витола.

Выставку можно посмотреть до 11 марта.

График Юрий Бриедис работает в одной из более трудоемкой и более утонченной технике – гравировка меди.

На своей выставке Бриедис предлагает зрителям посмотреть работы, выполненные с 2000 года. В дуге тем это города – Рига, Таллин, Санкт – Петербург, Москва, а так же Резекне, где акцентированы и более выдающиеся объекты этих городов, и выделен характер силуэта города. Тема оперы и балета, а так же иллюстрация работ классики заставляет восхищаться умением автора показать красоту человеческого тела в движении. Чистота линии и разнообразие фактур, которое подаёт гравировка меди, не оставляет равнодушным и приглашает выведать утонченную поверхность эстампа.

Выставка открыта:

Вторник – Пятница 10:00 – 17:00

Суббота 10:00 – 16:00

Воскресенье, понедельник - закрыто

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