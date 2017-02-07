Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 31 января 2017 | 09:42

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На 30 январяя 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 60 профессиям.

Вакансии:

- Администратор компьютерных систем;

- aссистент радиолога;

- бармены;

- бригадир (деревообработка);

- бухгалтер;

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель специализированного автомобиля;

- воспитатели дошкольных учреждений;

- врачи;

- делопроизводитель;

- дробеструйщик/ пескоструйщик;

- инженер по качеству (машиностроение);

- инженеры-землеустроители;

- инспектор (VSAA);

- каменщик (командировки в Германию);

- кассир (работа в Pиге);

- коммерческий специалист;

- комплектовщик (работа в Pиге);

- кондитер;

- конструктор (машиностроение);

- консультант клиентов;

- контролёр (работа на швейном производстве);

- кровельщик;

- логопед;

- маркировщик изделий (работа в Kекаве);

- медсёстры;

- механик копировальной техники;

- младший полицейский полиции самоуправления;

- монтажник солнечных батарей (командировки в Германию);

- оператор гладильного оборудования;

- оператор- мойщик;

- оператор на лесопилку;

- организатор социальной помощи;

- отделочник (командировки в Германию);

- охранники;

- плановик;

- плотник;

- повара;

- подолог;

- подсобники;

- помощник врача;

- почтальон + водитель автомобиля (работа в Илуксте);

- программист;

- продавец - консультант;

- продавцы;

- работник в лес;

- работники в цех;

- работник торгового зала (работа в Pиге);

- руководитель канцелярии;

- руководитель строительных работ;

- руководитель фольклорного кружка;

- сварщик металлоконструкций;

- сиделки;

- сметчик;

- социальные работники;

- техник систем охлаждения;

- технический специалист;

- тракторист- комбайнёр (работа в Демене);

- уборщик;

- учитель специального образования;

- швеи;

- шеф-повар;

- экономист;

- электромонтёр;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах

- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать ваккансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в феврале 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (14.02.2017.-15.02.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (16.02.2017.-17.02.2017.) – 2 дня

 Основы управления проектами (с практической работой в компьютерном классе) (07.02.2017.-10.02.2017.) – 4 дня

 Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (10.02.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту

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