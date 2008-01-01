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Новости Латвия | 31 января 2017 | 09:05

Вторник, 31 января: днём будет почти безветренно

liveinternet.ru

Ожидается переменная облачность, на юге и западе Латвии небо будет ясным.

Днем температура воздуха составит от +2 до -2 градусов. Весь день будет почти безветренноот 1 до 3 м/с.

Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха составит от +1 до -1 градуса.

LSM

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