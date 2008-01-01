С активистами «Varavīksne» встретился мэр Янис Лачплесис

Новости Общество | 30 января 2017 | 20:51

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Совет общественных организаций «Varavīksne» пригласил на традиционную встречу «за круглым столом» председателя Даугавпилсской городской думы Яниса Лачплесиса и других представителей самоуправления.

Мэр сообщил, что принятый недавно городской бюджет на 2017-й год на 35 процентов больше прошлогоднего. Появилась возможность сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для всех горожан, кто достиг пенсионного возраста по латвийским законам. Однако участников встречи интересовали не только социальные льготы для пожилых людей, но и помощь детям, многодетным семьям. Об этом рассказала специалист по общественным отношениям социальной службы Марина Горкина.

Управляющая делами городской думы Ольга Ессе напомнила о том, что самоуправление готово оказать финансовую помощь общественным организациям. Главный критерий – это социальная значимость проектов. Хотелось бы увидеть активность в связи с празднованием 100-летия Латвии. Организации, входящие в «Varavīksne» уже выступили с инициативой посадить в честь юбилея страны дубовую аллею.

Участники встречи высказали предложения, связанные с благоустройством города.

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