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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Спорт | 30 января 2017 | 20:38
Прошел первый этап чемпионата Латвии по волейболу
27 и 28 января в Екабпилсе состоялся первый этап чемпионата Латвии по волейболу среди молодежи 2000 года рождения. В нем приняли участие и воспитанники Даугавпилсской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера Николая Чемоданова.
Прошля напряженная борьба за первое место так, как победитель в апреле мог отправиться на финал чемпионата без дополнительных отборов.
В первый день чемпионата наша команда встретилась с Екабпилсом и одержала победу 3-1, во второй день в игре с Ригой 2 результат еще лучше 3-0, игра с Ригой 1 окончилась со счетом 3-1. Команда Даугавпилса стала победителем и таким образом обеспечила себе игру на финале в апреле.
Николай Чемоданов: «Молодежь выполнила программу максимум. Команда начнет готовиться к чемпионату Латвии и чемпионату Балтии, где примут участие 12 лучших команд Балтии. А так же спортсмены начну подготовку к Летней молодежной олимпиаде. Спасибо за работу и хорошие результаты!»
D-fakti.lv
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