Задержана первая в этом году группа нарушителей границы

Новости Происшествия | 30 января 2017 | 20:14

Пресс-фото Пресс-фото

Государственная погранохрана в минувшую пятницу за незаконное пересечение границы в Бригьской волости Лудзенского края задержала двух граждан Индии и пятерых граждан Бангладеш, сообщает ЛЕТА.

Это первая задержанная в этом году группа нарушителей государственной границы, сообщили агентству ЛЕТА в Госпогранохран.

Семеро нарушителей границы были задержаны при проверке предоставленной местными жителями информации.

В отношении задержанных начат уголовный процесс об умышленном незаконном пересечении государственной границы.

В прошлом году за незаконное пересечение «зеленой» границы было задержано 369 граждан третьих стран, большинство из них - граждане Вьетнама.

Tvnet