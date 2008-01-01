Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
30 января
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Вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна, выбор момента прочти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 30 января 2017 | 20:14
Задержана первая в этом году группа нарушителей границы
Государственная погранохрана в минувшую пятницу за незаконное пересечение границы в Бригьской волости Лудзенского края задержала двух граждан Индии и пятерых граждан Бангладеш, сообщает ЛЕТА.
Это первая задержанная в этом году группа нарушителей государственной границы, сообщили агентству ЛЕТА в Госпогранохран.
Семеро нарушителей границы были задержаны при проверке предоставленной местными жителями информации.
В отношении задержанных начат уголовный процесс об умышленном незаконном пересечении государственной границы.
В прошлом году за незаконное пересечение «зеленой» границы было задержано 369 граждан третьих стран, большинство из них - граждане Вьетнама.
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