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Новости Спорт | 30 января 2017 | 20:01

Прошел чемпионат Европы по зимнему триатлону

daugavpilssports.lv

В Отепе 28 января прошел чемпионат Европы по зимнему триатлону. В нем приняли участие 12 представителей стран и 28 спортсменов из Латвии. Поздравляем Даугавпилсского спортсмена Марци Пинупу с 10 местом в конкуренции среди юниоров в чемпионате Европы.

В общем зачете среди медалистов были и спортсмены Латвии:

В возрастной мужской группе 30-34 второе место занял Эдгар Кокоревичь, третье место у Оскара Цимермана.

В возрастной мужской группе 35-39 третье место у Андриса Лагановского.
В возрастной мужской группе 40-44 первое место завоевал Мартиньш Лукстиньш.
В возрастной женской группе 45-49 первое место у Ингриды Шмите, на третьем месте Моника Лемесе.
В возрастной мужской группе 45-49 первое место заслужил Алвис Крыловский.
В возрастной женской группе 55-59 первое место завоевала Инета Аулика.
В возрастной мужской группе 65-69 Андрис Дайнис занял первое место.

D-fakti.lv

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