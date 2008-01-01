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Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 30 января 2017 | 19:30
На кубке Даугавпилса тхэквондо спортсмены заняли второе место
28 января прошел традиционный международный турнир по тхэквондо "Кубок Даугавпилса 2017". В этом году эти соревнования собрали более 100 спортсменов из 4 стран Белоруссии, Эстонии, Литвы и Латвии. Медали разыгрывались в детской, кадетской и юниорской возрастных категориях.
Наша команда показала отличный результат и завоевала второе командное место среди 12 команд. Первое командное место у витебского клуба "Volf", а третье у рижского Хансу.
Результат наших спортсменов:
1 место
Вавилов Антон, кадеты, свыше 65 кг
Конопецкий Кевин, кадеты, до 49 кг
Иванов Кирилл, юниоры, до 68 кг
Чемис Илья, юниоры, до 73 кг
Королева Анастасия, кадеты, до 47 кг
Ефимова Надежда, кадеты, до 47 кг
Соболева Виктория, юниоры, до 55 кг
2 место
Бруков Роман, кадеты, до 45 кг
Павлюкова Юлия, дети, до 23 кг
Богданов Дзинтар, кадеты, до 37 кг
Лапковский Андрей, юниоры, до 59 кг
Угаринко Даниил, юниоры, до 68 кг
Позняк Глеб, юниоры, до 73 кг
3 место -
Харламов Даниил, дети, до 40 кг
Павлюков Кирилл, дети, до 29 кг
Лещук Максимилиан, дети, до 40 кг
Поздравляем нашу команду, всех спортсменов и их тренеров с успешными выступлениями!
Ближайшие мероприятия - это внутренний турнир, латвийские сборы для кадетов и юниоров и международные турниры в г. Витебске (Республика Беларусь) и в г. Калининграде (Россия).
По итогам выступлений в этапах Балтийского Кубка 2016 года лучшим среди спортсменов кадетской возрастной категории был признан Вавилов Антон.
Антон был награжден президентом федерации Германом Мочалиным Кубком и ценным призом!
Мы искренне поздравляем Антона и желаем красивых побед и высоких достижений! Вперед к олимпиаде!
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