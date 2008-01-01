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Новости Спорт | 30 января 2017 | 18:41

BFC “Daugavpils” разгромила противника в Литве

Пресс-фото BFC

Футболисты Даугавпилсского клуба в борьбе за Зимний кубок Вильнюса уверенно разгромили литовских "Vytis". С самого начало в победе не было сомнений, игра завершилась со счетом 4:0.

Уже с первых минут даугавпилчани контролировали ход игры и выхватили победу. Первый гол забил защитник Дмитрий Литвинскис, умело закончив разыгрывание стандартной ситуации. После отличного нападения А. Иванов дополнил счет 2:0. Самый красивый гол забил Ричард Жалдовский, который обыграл защитника и красиво вошел в штрафную, тем самым сделав счет 3:0. В конце игры Эдгар Вердиньш добавил еще одно очко в копилку команды.

Следует отметить, что в прошлом году "Vytis" завоевали третье место в чемпионате 1-ой лиги.

1 февраля BFC “Daugavpils” на своем поле примет команду "Utenis" из Утен. Начало игры в 13:00 на стадионе «Эспланада».

D-fakti.lv

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