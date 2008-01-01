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Новости Общество | 30 января 2017 | 18:09

Министр здравоохранения Анда Чакша побывала в Даугавпилсской больнице

Пресс-фото

Визит в Даугавпилсскую региональную больницу начался со встречи с акционерами. Они рассказали о том, как самоуправления стараются решить кадровый вопрос и сделать медицинские услуги доступными, помогают приобрести новое оборудование. По мнению министра, именно в Даугавпилсе сложилось хорошее сотрудничество между руководством самоуправления и больницы.

В разговоре с коллегами обсуждали самые болевые проблемы, которые нужно решать срочно. На развитие Даугавпилсской региональной больницы Минздрав уже выделил дополнительно порядка 7 миллионов евро. По признанию министра, главным вопросом остается финансирование здравоохранения. Население стареет, а приема у специалистов нужно ждать месяцами. Как известно, Анда Чакша требует увеличить в государственном бюджете расходы на здравоохранение. По мнению главного врача ДРБ Рейниса Йокста, решение министерства об увеличении финансирования амбулаторной помощи на 17 процентов, поможет уменьшить очереди и позволит выявить заболевания на ранних стадиях.

Как показывают различные опросы, именно ситуацией в здравоохранении больше всего недовольны жители Латвии. Анда считает, что в регионах возрастет число молодых специалистов, ведь теперь они после учебы за счет бюджета обязаны отработать три года в Латвии. В то же время она подчеркнула, что многое зависит от профессионализма конкретного специалиста.

«Если медик отказал вам в помощи потому что вам много лет или еще по каким-то причинам, необходимо обязательно подать жалобу, поскольку такого не должно быть ни при каких обстоятельствах», - сказала министр.

daugavpils.lv

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