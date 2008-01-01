На эстраде в Стропах прошел День снега

Новости Спорт | 30 января 2017 | 17:09

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На эстраде в Стропах впервые прошел праздник, посвященный Всемирному Дню снега. Мероприятие организовали Департамент молодежи и спорта Даугавпилсской городской думы, Молодежная дума, немецкое общество «Erfolg» и молодежный отдел Даугавпилсского отделения Латвийского Красного Креста.

Всемирный День снега отмечается с 2012 года. Впервые это мероприятие стало в нашем городе массовым. Можно было соревноваться в метании снежков в цель, перетягивать канат, сбивать цель валенками. Даже задание пробежать босиком по снегу, оказалось по плечу некоторым участникам.

Состоялся и конкурс необычных санок. Победители были награждены кубками, календарями и конфетами. А хорошее настроение получили все, кто пришел в этот день к эстраде в Стропах.

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