Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
30 января
Именины:
Парсла, Тина, Валентина / Антон, Антонина, Георгий, Иван
Гороскоп на день
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- 20 марта
Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 30 января 2017 | 17:09
На эстраде в Стропах прошел День снега
На эстраде в Стропах впервые прошел праздник, посвященный Всемирному Дню снега. Мероприятие организовали Департамент молодежи и спорта Даугавпилсской городской думы, Молодежная дума, немецкое общество «Erfolg» и молодежный отдел Даугавпилсского отделения Латвийского Красного Креста.
Всемирный День снега отмечается с 2012 года. Впервые это мероприятие стало в нашем городе массовым. Можно было соревноваться в метании снежков в цель, перетягивать канат, сбивать цель валенками. Даже задание пробежать босиком по снегу, оказалось по плечу некоторым участникам.
Состоялся и конкурс необычных санок. Победители были награждены кубками, календарями и конфетами. А хорошее настроение получили все, кто пришел в этот день к эстраде в Стропах.
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