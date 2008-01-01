Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

30 января

Именины:
Парсла, Тина, Валентина / Антон, Антонина, Георгий, Иван

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
-3 .. -5 C
День
-2 .. -4 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

43% жителей против поспешного введения евро

43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

5. Автобусы и трамваи {143}

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Спорт | 30 января 2017 | 17:09

На эстраде в Стропах прошел День снега

daugavpils.lv

На эстраде в Стропах впервые прошел праздник, посвященный Всемирному Дню снега. Мероприятие организовали Департамент молодежи и спорта Даугавпилсской городской думы, Молодежная дума, немецкое общество «Erfolg» и молодежный отдел Даугавпилсского отделения Латвийского Красного Креста.

Всемирный День снега отмечается с 2012 года. Впервые это мероприятие стало в нашем городе массовым. Можно было соревноваться в метании снежков в цель, перетягивать канат, сбивать цель валенками. Даже задание пробежать босиком по снегу, оказалось по плечу некоторым участникам.

Состоялся и конкурс необычных санок. Победители были награждены кубками, календарями и конфетами. А хорошее настроение получили все, кто пришел в этот день к эстраде в Стропах.

daugavpils.lv

Добавить комментарий

 