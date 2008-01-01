Подведены итоги Рождественского конкурса

Новости Общество | 30 января 2017 | 15:40

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Комиссия Даугавпилсского самоуправления в составе художников, дизайнеров и архитекторов объявила итоги традиционного конкурса на Рождественское оформление города. На церемонию оглашения результатов и награждения в городскую Думу были приглашены авторы всех 23 заявок.

Конкурс проходил под девизом «Сердечное Рождество», поэтому использование сердечек, как символа добра и любви, а также применение бывших в употреблении материалов, доступность и открытость восприятия объекта стали основными условиями творческого состязания и критериями оценки работ. Особенно отличились детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы – самая многочисленная группа участников.

Согласно Положению, в конкурсе могли участвовать учебные учреждения, коммерческие структуры, институции государства и самоуправления. Однако из-за большого количества образовательных учреждений жюри решило внести коррективы, отдельно выделив детские сады и школы. Но и в этом случае определиться с выбором оказалось непросто, настолько высокой была конкуренция и достойным качество оформления. В итоге в группе дошкольных учреждений третье место заняли сразу четыре детсада, два на втором месте и столько же – на первом: 14-й и 24-й. В группе общеобразовательных учебных учреждений победил детско-юношеский центр «Jaunība», с юмором и изобретательностью оформивший не только окна здания, но и внутренний дворик. Среди предприятий услуг и торговли, а также учреждений государства и самоуправления лучшей признана работа общества людей с инвалидностью «Ilgas».

Обладатели первых и призовых мест награждены грамотами, памятными подарками и денежными призами. Благодарственными грамотами самоуправления и сувенирами отмечены все конкурсанты. Отдельно жюри отметило участников Рождественской акции по созданию аллеи белых ёлок на улице Музея.

Руководители Думы поблагодарили участников конкурса за активность, стремление сделать привлекательным визуальный облик города. Организаторы выразили также надежду, что в следующем Рождественском конкурсе в числе активистов окажутся предприниматели.

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