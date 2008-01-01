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Новости Латвия | 30 января 2017 | 14:30

В Краславе прошел веселый День снега

kraslavasvestis.lv

28 января общество «Sportists» организовало мероприятие «День снега 2017», во время которого у всех заинтересованных была возможность участвовать в разнообразных веселых эстафетах, кататься на санках, лепить снеговика, попасть сапогом в кольцо, а также испробовать свои умения в стрельбе из пневматического оружия в цель.

В заключение мероприятия были слеплены снеговики. Краславчане очень творчески подошли к этому заданию, и в результате появились снеговик девочкакрасавица, лежачий снеговик и снеговик лыжник.

Спасибо участникам мероприятия и Краславской краевой думе за поддержку!

kraslavasvestis.lv

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