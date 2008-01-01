Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
30 января
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Новости Латвия | 30 января 2017 | 14:30
В Краславе прошел веселый День снега
28 января общество «Sportists» организовало мероприятие «День снега 2017», во время которого у всех заинтересованных была возможность участвовать в разнообразных веселых эстафетах, кататься на санках, лепить снеговика, попасть сапогом в кольцо, а также испробовать свои умения в стрельбе из пневматического оружия в цель.
В заключение мероприятия были слеплены снеговики. Краславчане очень творчески подошли к этому заданию, и в результате появились снеговик девочка – красавица, лежачий снеговик и снеговик лыжник.
Спасибо участникам мероприятия и Краславской краевой думе за поддержку!
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