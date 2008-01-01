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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 30 января 2017 | 13:47
В новом году пройдут новые выставки в Центре Ротко
10 февраля, в пятницу, в 16.00 в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко откроется новый выставочный сезон. Вниманию зрителей будет представлено шесть новых художественных проектов.
Первый выставочный сезон 2017 года в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко открывается шестью новыми выставками, которые размывают временные границы. Содержание выставок - разнообразие: история и современность, классические и современные техники.
В февральском выставочном сезоне будут представлены выставки Сигиты Даугуле и Яниса Лиепиня В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, Лиены Бондаре, Владислава Гришина, Паулиса Лиепы, Кате Сержане, Мариса Субачса и Дарты Стафецки ГРАФИКА, персональные выставки Иевы Наглини ОТБРОШЕННЫЕ и Сигне Ванадзини КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА?, юбилейная выставка Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства САУЛЕС СКОЛА - ОТ ЭТНОГРАФИИ ДО ДИЗАЙНА и выставка французского художника и скульптора Патрика Пелтье ВОЗРОЖДЕНИЕ.
Выставки февральского выставочного сезона будут открыты до 9 апреля 2017 года.
Более подробная информация о выставках:
Сигита Даугуле, Янис Лиепиньш В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Рассказ о двух ярких индивидуальностях в латвийской живописи, которые встретились на общей выставке в Даугавпилсе. Сигита Даугуле – одна из наиболее узнаваемых представителей живописи в Латвии, которая своим «резким и немного грубым» почерком в живописи, глубиной повествования заявила о себе в художественной среде Латвии и за рубежом. Она организовала несколько персональных выставок, а также принимала участие в значимых международных и латвийских выставках. О художнике Янисе Лиепиньше его современники отзывались как о выдающейся личности, принципиальном и справедливом человеке, честном не только в жизни, но и в своём творчестве. За свою жизнь художник создал великолепные виды таверн и базаров, а пейзажи с изображением повседневной жизни крестьян и натюрморты писал экспрессивными мазками, используя богатые оттенки.
САУЛЕС СКОЛА - ОТ ЭТНОГРАФИИ ДО ДИЗАЙНА
Главное содержание выставки – беседа об актуальном в дизайне в прошлом и сейчас, о возможностях и роли дизайнерского образования в развитии дизайна в государстве. Выставка в Центре Ротко – это кульминация цикла выставок средней школы дизайна. На ней представлены дипломные работы из архива Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства «Саулес скола».
Лиена Бондаре, Владислав Гришин, Паулис Лиепа, Кате Сержане, Марис Субачс и Дарта Стафецка ГРАФИКА
Выставка создана как субъективный/объективный селективный проект кураторов о современной латвийской графике. Продолжая выставочную серию современного искусства Латвии, вы увидите графические работы, которые имеют разный почерк, технику и форму изложения.
Сигне Ванадзиня КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА?
Цвет и форма экспрессии открывают проект настроений художницы. Ей близка тема времен года и она многократно представляла ее на выставках. В картинах по-разному ощущаются цвет, форма, образ и силуэты знакомых людей. Какое время года в феврале, марте, апреле?
Иева Наглиня ОТБРОШЕННЫЕ
В своем творчестве художница обращается к абстрактному искусству, черпает вдохновение от абстрактного экспрессионизма, минимализма и супрематизма. В основном работает в жанре графики и живописи, используя смешанные техники. «Отброшенные» объединяют две противоположные идеи. С одной стороны, призывают не привязываться к вещам, не становиться их рабами, а напротив, реализовывать свою свободу. С другой стороны, это призыв повнимательнее присмотреться к людям, которые рядом с нами или окружают нас. Результат обеих ситуаций – свободное пространство для новых открытий и нового опыта.
Патрик Пелтье ВОЗРОЖДЕНИЕ
Патрик Пелтье предлагает решение – интересоваться только Вселенной: почувствовать ее, показать ее такой, какой он ее видит, а репродуцируя ее отсекать все лишнее, убирать детали, которые могли бы нам мешать добраться до сути – соединить и противопоставить и не смешивать очевидные вещи: материал и Человека. Для Патрика Пелтье важна совокупность человека и материи, а не их конфронтация. Он прославляет внутреннюю тайну и покой материала. Патрик Пелтье дает нам возможность, а это удается не каждому художнику, испытать счастье просто жить.
Подробнее о выставках:
http://www.rothkocenter.com/ru/ekspozicii
Контактная информация:
Māris Čačka
maris.cacka@daugavpils.lv
+371 65430246
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