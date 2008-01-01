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Новости Спорт | 30 января 2017 | 13:19

Поздравляем Дениса Васильева с 7-м местом на чемпионате Европы

daugavpils.lv

Завершился чемпионат Европы по фигурному катанию среди взрослых, в котором выступили и латвийские спортсмены. Денис Васильев по сумме баллов занят 7-е место. Он набрал 235,20 баллов, это лучший результат в его карьере. Годом ранее на чемпионате Европы он был двенадцатым.

В мужском катании первое место занял испанец Хавьер Фернандез. Второе и третье места достались россиянам: Максиму Ковтуну и Михаилу Коледе.

Денис самый молодой участник этих соревнований. Сейчас наш спортсмен готовится к чемпионату мира по фигурному катанию, который пройдет с 29 марта по 2 апреля в столице Финляндии Хельсинки.

Отдел общественных отношений и маркетинга городской думы.

daugavpils.lv

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