Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Сегодня вам не стоит полагаться на интуицию, а также надеяться на кривую, которая, даст бог, вывезет. Не вывезет, за необдуманные поступки, совершенные нынче вы получите по полной программе.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Спорт | 30 января 2017 | 13:19
Поздравляем Дениса Васильева с 7-м местом на чемпионате Европы
Завершился чемпионат Европы по фигурному катанию среди взрослых, в котором выступили и латвийские спортсмены. Денис Васильев по сумме баллов занят 7-е место. Он набрал 235,20 баллов, это лучший результат в его карьере. Годом ранее на чемпионате Европы он был двенадцатым.
В мужском катании первое место занял испанец Хавьер Фернандез. Второе и третье места достались россиянам: Максиму Ковтуну и Михаилу Коледе.
Денис самый молодой участник этих соревнований. Сейчас наш спортсмен готовится к чемпионату мира по фигурному катанию, который пройдет с 29 марта по 2 апреля в столице Финляндии Хельсинки.
Отдел общественных отношений и маркетинга городской думы.
daugavpils.lv
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