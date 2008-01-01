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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Культура | 30 января 2017 | 12:10

В Даугавпилсе состоится концерт оркестра аккордеонистов

Пресс-фото

Даугавпилсский оркестр аккордеонистов приглашает на музыкальный концерт вдохновения «Романтика чувств», который пройдёт 16 февраля в 18:00 в концертном зале дома Единства.

На концерте прозвучат популярные произведения музыки. Вместе с мелодическими и лирическими песнями из всемирно известных мюзиклов услышим жаркие и переполненные страстью мелодии композиторов из Испании, Аргентины, России и других стран. Музыканты из Даугавпилса заключат зрителей в романтический и контрастный мир звуков.

Солисты: Евгений Сална, Сандис Улпе, Алексей Фёдоров (вокал); Инга Зейле (скрипка), Кристина Русаковича (аккордеон).
Художественный руководитель концерта, дирижёр оркестра Татьяна Саратова.

Билеты в кассе концертного зала дома Единства: 13.02 – 16.02. с 16:30 до 18:30. Вход: 2.50 евро; для учеников, студентов и пенсионеров – 1.50 евро.

В этом году дому Единства 80 лет! В юбилейный год приглашаем своих зрителей окунуться в связку концертов и получить самые приятные эмоции.

D-fakti.lv

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