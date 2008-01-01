Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
30 января
Именины:
Парсла, Тина, Валентина / Антон, Антонина, Георгий, Иван
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вам будет нелегко сосредоточится на чем-то одном, но если все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -3 .. -5 C
- День
- -2 .. -4 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0681 ()
|GBP
|0.8517 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.1625 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 30 января 2017 | 12:10
В Даугавпилсе состоится концерт оркестра аккордеонистов
Даугавпилсский оркестр аккордеонистов приглашает на музыкальный концерт вдохновения «Романтика чувств», который пройдёт 16 февраля в 18:00 в концертном зале дома Единства.
На концерте прозвучат популярные произведения музыки. Вместе с мелодическими и лирическими песнями из всемирно известных мюзиклов услышим жаркие и переполненные страстью мелодии композиторов из Испании, Аргентины, России и других стран. Музыканты из Даугавпилса заключат зрителей в романтический и контрастный мир звуков.
Солисты: Евгений Сална, Сандис Улпе, Алексей Фёдоров (вокал); Инга Зейле (скрипка), Кристина Русаковича (аккордеон).
Художественный руководитель концерта, дирижёр оркестра Татьяна Саратова.
Билеты в кассе концертного зала дома Единства: 13.02 – 16.02. с 16:30 до 18:30. Вход: 2.50 евро; для учеников, студентов и пенсионеров – 1.50 евро.
В этом году дому Единства 80 лет! В юбилейный год приглашаем своих зрителей окунуться в связку концертов и получить самые приятные эмоции.
D-fakti.lv
Добавить комментарий